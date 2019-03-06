Kandil simidi yapılışı ve kolay tarifi
Regaip Kandili öncesinde evlerde, Osmanlı geleneği olan 'kandil simidi' mesaisi başladı Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan mahlep kokulu simitler, idrak edilecek Regaip Kandili’nde sofralardaki yerini alacak. En kolay ve pratik kandil simidi tariflerini araştıran vatandaşlar da konu hakkında internette sorgulama yapıyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili öncesi, bir gelenek halini alan kandil simidinin nasıl yapıldığı ve tarifi, özellikle kadınlar tarafından araştırılıyor. İşte, kandil simidi yapılışı ve kolay tarifi...
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
MALZEMELER
4.5 su bardağı un • 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 yumurta • 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt • 1 paket kabartma tozu • 1 tatlı kaşığı mahlep • 1 tatlı kaşığı tuz • 2 tatlı kaşığı şeker • Yumurt • Susam
YAPILIŞI
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
MALZEMELER
1 yumurta sarısı • 2 çorba kaşığı yoğurt • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi • 1. 5 çorba kaşığı şeker • 1 tatlı kaşığı tuz • 125 gram margarin • Yarım çay bardağı sıvı yağ • 2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un - Üzeri için; • 1 yumurta beyazı • Susam • Çörek otu
YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun…
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