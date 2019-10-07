Kafes köfte nasıl yapılır? Adım adım kafes köfte tarifi
Milföy hamuru ve anne köftesinin birleşmesinden oluşan kafes köfte, köfte tariflerinin en estetiklerinden biri. Milföy şeritlerinin köfteleri sarıp sarmaladığı kafes köftenin sırrı, kıymanın harcında gizli. Peki, kafes köfte nasıl yapılır? Adım adım kafes köfte tarifi…
Kafes Köfte için Malzemeler
500 gr. kıyma
1 adet soğan – rende
8 – 10 dal maydanoz
2 dal taze soğan
1 diş sarımsak
1 adet yumurta
1 su bardağı ekmek kırıntısı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Arası için Malzemeler
4 dilim kaşar peyniri – küp doğranmış
Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurtanın sarısı
Susam
Çörekotu
Soğanı rendeleyin, taze soğan, maydanoz ve sarımsağı ince kıyın.
Köfte için olan bütün malzemeleri bir kapta yoğurun.
Ardından köfte harcınızı 4 eşit parçaya bölün.
Köftelerinizin içerisine küp doğranmış kaşar peynirini ekleyin ve yuvarlak olacak şekilde şekil verin.
Tavanızı ısıtın.
Hazırladığınız köftelerinizi tavaya koyun ve mühürleyin.
Ardından dolaptan çıkardığınız hafif oda sıcaklığına gelmiş milföylerinizi uzun olacak şekilde ince şeritler halinde kesin.
Kestiğiniz milföyleri her bir köftenin üzerine dörder tane gelecek ve üst üste bir kafes haline gelecek şekilde dizin.
Hazırladığınız köftelerinizi bir fırın kabına alın ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.
Sıcak servis edin.