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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
07.10.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Kafes köfte nasıl yapılır? Adım adım kafes köfte tarifi

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Kafes köfte nasıl yapılır? Adım adım kafes köfte tarifi

Milföy hamuru ve anne köftesinin birleşmesinden oluşan kafes köfte, köfte tariflerinin en estetiklerinden biri. Milföy şeritlerinin köfteleri sarıp sarmaladığı kafes köftenin sırrı, kıymanın harcında gizli. Peki, kafes köfte nasıl yapılır? Adım adım kafes köfte tarifi…

Kafes Köfte için Malzemeler

500 gr. kıyma
1 adet soğan – rende
8 – 10 dal maydanoz
2 dal taze soğan
1 diş sarımsak
1 adet yumurta
1 su bardağı ekmek kırıntısı
Tuz
Karabiber
Kimyon

Arası için Malzemeler

4 dilim kaşar peyniri – küp doğranmış

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurtanın sarısı
Susam
Çörekotu

KAFES KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanı rendeleyin, taze soğan, maydanoz ve sarımsağı ince kıyın.
Köfte için olan bütün malzemeleri bir kapta yoğurun.
Ardından köfte harcınızı 4 eşit parçaya bölün.
Köftelerinizin içerisine küp doğranmış kaşar peynirini ekleyin ve yuvarlak olacak şekilde şekil verin.
Tavanızı ısıtın.
Hazırladığınız köftelerinizi tavaya koyun ve mühürleyin.
Ardından dolaptan çıkardığınız hafif oda sıcaklığına gelmiş milföylerinizi uzun olacak şekilde ince şeritler halinde kesin.
Kestiğiniz milföyleri her bir köftenin üzerine dörder tane gelecek ve üst üste bir kafes haline gelecek şekilde dizin.
Hazırladığınız köftelerinizi bir fırın kabına alın ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.
Sıcak servis edin.

 

 

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