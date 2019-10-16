Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte malzemeleri ve tarifi
Kıyma ile pirincin en uyumlu beraberliklerinden biri olan kadınbudu köfte, hem göze hem de damağa hitap eden bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel yemeklerimizden kadınbudu köftenin malzemeleri ve tarifi pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Klasik köfte tariflerinin dışında bir lezzet olan kadınbudu köfte, her ne kadar yapımı biraz zahmetli gibi görünse de pratik şekilde yapılabilecek bir lezzet. İşte, kadınbudu köftenin malzemeleri ve tarifi...
MALZEMELER
- 500 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
HAZIRLANIŞI
Soğanları küp küp doğrayın. Bir tencerenin içinde soğanı yağda pembeleştirin. Kıymanın yarısını ilave edin. Suyunu çekene kadar kavurup, soğutun.
Pirinci bol suda iyice haşlayıp, suyunu süzün. Kavrulan soğanlı kıymayı, pirinci, kalan çiğ kıymayı, 1 adet yumurtayı, tuzu ve karabiberi yoğurun. Kıymadan iri köfteler yapıp, 1 saat dinlendirin.
Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya, sonra tekrar una bulayıp, kızgın yağda çevirerek 2 dakika pişirin. İsterseniz patates kızartması veya ıspanak püresiyle servis yapabilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Kadınbudu köfte yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, köfteye eklediğiniz pirincin haşlanmasıdır.
Pirinçlerinizi 1 litre kadar suda, suya bir parça tuz ekleyerek haşlamalısınız. Pirinçleri 15 dakikadan fazla haşlamayın. Bu süre yumuşamaları için yeterlidir. Daha fazla haşladığınızda dağılıp köftenizin kıvamını da bozabilirler.
Pirinçleri kıymayla birleştirmeden önce iyice soğumalarını sağlamak da önemlidir.