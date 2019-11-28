Kabune nedir? Kabune pilavı nasıl yapılır?
Isparta denince akla ilk gelen meşhur lezzetlerden biri de kabune pilavı oluyor. Et, nohut ve pirinçten oluşan kabune pilavı başlı başına doyurucu bir lezzet. Peki, kabune pilavı nasıl yapılır? İşte, yöresel bir yemek olan Kabune pilavının tarifi...
Isparta ili ve bağlı ilçelerinde düğün, nişan, festival, kutlama ve mevlit gibi toplu yapılan etkinliklerde etli kuru fasulye yemeği yanında “kabune” adı verilen ve pişirme şekliyle özgünlük taşıyan bir çeşit etli pilavdır. Çoğunlukla eş, dost, akraba ile birlikte geceden ya da sabaha karşı erken başlanan hazırlıklar etlerin kaynatılması, kemiklerinden sıyrılması ve pilavın kazanlarda pişirilmesi sırasında sohbetler devam eder. Sonunda da yemek hep birlikte yenir. İşte, Isparta'nın yöresel tatlarından Kabune pilavının yapım aşamaları…
Malzemeler:
1 ½ kg dana gerdan eti
2 adet kemik
2 su bardağı pirinç
2 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı karabiber
Tereyağı
Kabune nasıl yapılır?
1 buçuk kilo gerdan eti kemiklerle birlikte haşlanır. Pirinç tuzlu suda ıslatılır. Lokum gibi haşlanan etler didiklenir.1 adet kuru soğan piyazlık doğranır ve 1 çay kaşığı karabiber ve tuzla birlikte ovulup pilavın pişeceği tencereye döşenir. Soğanların üzeri de didiklenen etlerle kaplanır. Pirinçler süzülür ve etin üzerine yerleştirilir. son olarak da 2 su bardağı haşlanmış nohutla pirinçlerin üzeri kaplanır. Et suyu süzülür. 1 bardak et suyu ve 2 bardak da normal sıcak su pilavın üzerine dökülür. 3-4 parça tereyağı eklendikten sonra pilav pişirilir. Pişen pilav ters çevrilerek servis tabağına alınır.
Kabune servise hazırdır.