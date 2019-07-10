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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Tarifleri
10.07.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

İzmir bombası nasıl yapılır?

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İzmir bombası nasıl yapılır?

İncecik hamur içinde alabildiğine akışkan çikolatadan oluşan İzmir bombası, namını Türkiye’nin dört bir yanına sardı. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilen İzmir bombasını püf noktası pişirme süresinde gizli. İzmir bombası süresinden fazla pişirmek akışkan yapısını bozacaktır. Peki, İzmir bombası nasıl yapılır?

İzmir bombası ,dışındaki incecik hamuru ve içindeki bol bol çikolatasıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere İzmir’e ait olan bu enfes kurabiye, son yıllarda birçok ilçede adını duyuruyor. İşte, İzmir bombasını evde denemek isteyenler için gerekli malzemeler ve yapım aşaması...

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvı yağ
3 kaşık yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
5 su bardağı un
1 kavanoz kakaolu fındık kreması

Hazırlanışı

Öncelikle tabanına yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını top top koyup buzlukta dondurun. Bu esnada hamuru hazırlamaya başlayın.
Tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabında karıştırın.
İçine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kabartma tozunu ve unu eleyerek ilave edip hamur toparlanana kadar yoğurun.
Hamurdan küçük parçalar koparıp merdaneyle incecik açın.
Buzluktan çıkardığınız fındık kreması toplarını açtığınız hamur parçalarının ortasına yerleştirip kapatın.
Hamurun toplandığı kısımda fazlalık varsa koparın.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye birleştikleri kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verip 10 dakika pişirin. Fazla pişirirseniz içindeki çikolatanın akışkanlığı kaybolur.
Sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

 

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