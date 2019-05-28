İşte Mehmet Öz’ün ‘ömür uzatır’ dediği boraninin tarifi ve püf noktaları
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği boraniyi yere göğe sığdıramadı. Öz, et tüketmek istemeyenlerin de borani yapabileceğini söyledi. İşte Mehmet Öz’ün ‘ömür uzatır’ dediği boraninin tarifi ve püf noktaları...
Borani normalde tuzlu yoğurtla yapılır ancak bulamazsanız koyu kıvamlı süzme yoğurt kullanabilirsiniz.
Kuzu eti yerine daha uzun süre pişirdiğiniz dana eti kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Yemeğe eklediğiniz suyu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ancak kıvamlı olması için oranı iyi ayarlamalısınız.
Kıvam alması için suyunu çeken kuzu eti ve kuru soğanları, bir yemek kaşığı kadar unla kavurabilirsiniz.
Malzemeler:
300 gram kuşbaşı et
500 gram ıspanak
1 adet orta boy kuru soğan
1 su bardağı haşlanmış nohut
2-2,5 su bardağı kadar sıcak su
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Terbiyesi için:
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yumurtanın sarısı
Yapılışı:
Kuşbaşı eti tencereye alın. Üzerine tuz ve karabiber ilave ederek yağsız tencerede karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın ve et suyunu salıncaya kadar pişirin.
Suyunu çeken ete tereyağını ilave edin.
İnce ince kıydığınız soğanı ekleyin soğan şeffaflaşıncaya kadar kavurun.
Soğanlara önceden haşladığınız nohutları ekleyin ve karıştırın.
Tencereye 2 su bardağından biraz daha fazla su ekleyin ve etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.
Terbiyesi için yoğurt ve yumurtayı çırpın, yemeğin suyundan azar azar terbiyeye ilave edin ve ılınmasını sağlayın.
Sıcak su ile açtığınız terbiyeyi tencereye ilave edin.
İyice yıkayıp ayıkladığınız ıspanakları tencereye ekleyin.
Kökler yumuşayıncaya kadar pişirin, ocaktan almadan 1-2 dakika önce tuzunu ekleyin ve sıcak servis edin.