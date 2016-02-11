İstanbul müzelerindeki en iyi restoranlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Lezizz Yemek Kültürü
11.02.2016 - 14:19, Son Güncelleme:

İstanbul müzelerindeki en iyi restoranlar

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İstanbul müzelerindeki en iyi restoranlar

Şehrin müzelerinde yalnızca zihin açan sergiler var sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü artık her birinin restoranı en az düzenledikleri sergiler kadar iddialı. Kimi menüye ilhamını sanattan alan dokunuşlar katıyor, kimi sizi geçmişe doğru uzun yolculuklara çıkarıyor. Saatlerce oturmak isteyeceğiniz müze restoranlarına alalım sizi.

RAHMİ KOÇ MÜZESİ

HALAT BY DİVAN

Klasik arabalardan nostaljik trenlere, klasik uçaklardan vapur ve denizaltına Rahmi Koç Müzesi’nde gezilecek yer çok. Yemek saatinde buradaysanız, sizi oldukça şık bir seçenek bekliyor. Tam da Haliç kıyısında yer alan Halat Restaurant, dingin manzarasıyla karşınızda! El yapımı tekneler ve denizkızı resimleriyle dekore edilmiş mekanın menüsü dünya mutfağı ağırlıklı. 

İstanbul müzelerindeki en iyi restoranlar

CAFE DU LEVANT

Fransız mutfağına düşkün olanların seçimiyse yine müzedeki Cafe du Levant. Fransa’dan getirilen antikalar, nostaljik çanta ve şapka koleksiyonlarıyla burası tipik bir Fransız bistrosu. Soğan çorbası, ördek konfit, creme brulee gibi Fransız klasikleri de menüdeki yerini almış.

BAR BAR ROSSA BY DİVAN

Rahmi Koç Müzesi saat 18.00 oldu mu kapılarını kapatıyor. Geceyi uzatmak mı istediniz? Doğruca Bar Bar Rossa’ya. Rahmi Koç’un kişisel koleksiyonunda bulunan antikalarla dekore edilmiş bar, İngiliz pub’larını aratmayacak derecede şık ve keyifli. Barın geniş içki menüsü türlü atıştırmalıklarla tamamlanıyor. 

İstanbul müzelerindeki en iyi restoranlar

SALT GALATA

NEOLOKAL

Gerek sergileri gerek film gösterimleri gerek de araştırma kütüphanesiyle birçok kişinin uğrak noktalarından biri olan Salt Galata şehrin en başarılı şeflerinden Maksut Aşkar’ın Neolokal restoranına da ev sahipliği yapıyor. Tarihi Yarımada manzarası belki de buradaki en küçük detay. Tabaklardaki sunumlar da şaşkınlık yaratan cinsten. Menü Türk mutfağı ağırlıklı. Ancak mesele şefin ‘modern’ dokunuşları. Menüyü incelerken masada bir süre sessizlik olabilir. Zira her yemeğin içeriğinin yanı sıra Anadolu’daki hikayesi de tatlı tatlı anlatılıyor. Mümkün olduğunca fazla çeşit deneyebilmek için tadım menülerini tercih edin. 

PERA MÜZESİ

PERA CAFE

Temalı film gösterimleri, koleksiyonu ve süreli sergileriyle sanat takipçilerinin vazgeçemediği rotalardan biri de Pera Müzesi. Sergi sonrası mola noktasıysa art deco tarzındaki Pera Cafe. Dekorasyonuyla Pera Müzesi’nin 1893 yılında inşa edilen ve 1970’lere kadar hizmet veren Hotel Bristol geçmişine ve 1900’ların Pera’sına gönderme yapan mekan kafa dinlemek için ideal. Pera Müzesi’yle birlikte Pera Cafe de pazartesi günleri kapalı.

İstanbul müzelerindeki en iyi restoranlar

BORUSAN CONTEMPORARY

BORUSAN MÜZE CAFE

2007’den bu yana Rumelihisarı’ndaki Perili Köşk’te faaliyet gösteren Borusan Contemporary, çağdaş sanat takipçilerinin iyi bildiği bir adres. Leb-i derya köşkün kafesi de tahmin edersiniz ki nefes kesen bir manzaraya sahip. Perili Köşk’ün ikinci katındaki Müze Cafe’nin menüsü de bir kafeden beklenenin çok daha fazlasını karşılıyor. Borusan Contemporary yalnızca cumartesi ve pazarları, 10.00-20.00 saatleri arasında açık. O yüzden buraya uzun hafta sonu kahvaltıları için uğrayanlar çoğunlukta.

TOPKAPI SARAYI

KONYALI 1897

Sarayburnu’nda, Osmanlı tarihinin en önemli yapılarından biri olan Topkapı Sarayı’nın müdavimleri arasında turistler kadar geleneksel mutfak düşkünleri de var.  Konyalı’da ana yemekler kebap ekseninde çeşitleniyor. Tas kebabı, incik kebabı, islim kebabı... Sebzeli piliç sarma, kuzu dolması, dana rosto gibi lezzetleri de deneyebilirsiniz. Yanında zeytinyağlı ve dolma seçeneklerinden tatmadan olmaz. Burada yemeğin tamamlayıcısı Osmanlı şerbetleri. Tatlıya yeri kalanlara baklava seçeneklerinin de iddialı olduğunu belirtelim.

 

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