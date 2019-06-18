Ispanaklı ve patatesli sufle nasıl yapılır?
Yumurta sarısı ve çırpılmış yumurta akı ile diğer çeşitli malzemelerin birleştirilmesiyle yapılan sufle hem tatlı hem de tuzlu seçenekleriyle kalpleri fethediyor. İlk kez sufle yapacak olanlar için pratik bir o kadar da besleyici bir önerimiz var: ıspanaklı ve patatesli sufle. Peki, ıspanaklı ve patatesli sufle nasıl yapılır?
4 adet yumurta
1 su bardağı krema
1 diş sarımsak
2 demet ıspanak
1 patates
2 su bardağı lor peyniri
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı rendelenmiş muskat
Yapılışı:
Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.
Krema, ezdiğiniz sarımsak, ince kıydığınız ıspanak, rendelediğiniz patates ve lor peynirini ilave edin.
Tuz ve rendelenmiş muskat ile tatlandırıp karıştırın.
Karışımı hafif yağladığınız oval bir fırın kabına alın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirip sıcak servis yapın.