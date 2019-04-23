Ispanaklı köfte nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı içli köfte için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
Sıradan iç köfte tariflerine bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Kıymalı iç harcı ıspanakla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor: Ispanaklı içli köfte. Peki, ıspanaklı köfte nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı içli köfte için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları
ISPANAKLI İÇLİ KÖFTE
2 su bardağı yarma
1 su bardağı ince bulgur
2 çay kaşığı Tuz
Su
İçine:
250 gram kıyma
500 gram ıspanak
3 adet soğan
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı tereyağı
Pul biber,
2 çay kaşığı Karabiber,
1 çay kaşığı Tuz
Yapılışı:
Öncelikle yarma, ince bulgur ve tuzu yeterli miktarda su ile yoğurun.
İç malzeme için ince kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun.
Kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin.
İnce kıyılmış ıspanağı ekleyip suyunu çektirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.
Köfte hamurundan yumurta iriliğinde parçalar koparın.
Elinizle yuvarlayıp, parmağınızla içini oyarak genişletin.
Hazırladığınız ıspanaklı harcı köftelerin içine doldurun.
Elinizle kenarlarını kapatın.
Tuzlu suda haşlayın.
Soğuduktan sonra tereyağında soteleyin.
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