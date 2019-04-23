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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.04.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Ispanaklı köfte nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı içli köfte için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

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Ispanaklı köfte nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı içli köfte için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

Sıradan iç köfte tariflerine bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Kıymalı iç harcı ıspanakla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor: Ispanaklı içli köfte. Peki, ıspanaklı köfte nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı içli köfte için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

ISPANAKLI İÇLİ KÖFTE

2 su bardağı yarma
1 su bardağı ince bulgur
2 çay kaşığı Tuz
Su
İçine:
250 gram kıyma
500 gram ıspanak
3 adet soğan
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı tereyağı
Pul biber,
2 çay kaşığı Karabiber,
1 çay kaşığı Tuz

Yapılışı:

Öncelikle yarma, ince bulgur ve tuzu yeterli miktarda su ile yoğurun.
İç malzeme için ince kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun.
Kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin.
İnce kıyılmış ıspanağı ekleyip suyunu çektirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.
Köfte hamurundan yumurta iriliğinde parçalar koparın.
Elinizle yuvarlayıp, parmağınızla içini oyarak genişletin.
Hazırladığınız ıspanaklı harcı köftelerin içine doldurun.
Elinizle kenarlarını kapatın.
Tuzlu suda haşlayın.
Soğuduktan sonra tereyağında soteleyin.

 

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