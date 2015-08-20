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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
Gülçin Çavdarcı
20.08.2015 - 12:50, Son Güncelleme:

Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı

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Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı
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‘Anne ben yemek stilisti olacağım’ dese bir zamanlar terlikle kovalanacaklar, şu an el üstünde tutuluyor. Dünya hızla değişirken artık meslekler de değişiyor. İşte onlardan ikisi; yemek stilistliği ve yemek fotoğrafçılığı.

Görüntüsüyle iştah kabartan bir pasta, pırıl pırıl parlayan pilav, kenarından eriyen kaşarıyla ağız sulandıran bir pizza… ‘’Peki evde yaptığım ve tarifine adım adım sadık kaldığım kekim neden yemek fotoğrafçılarının çektiği gibi olmuyor?’’ diye üzülmeyin, çünkü bu işin ustaları o tabaklara ‘poz verdirmek’ için oldukça çaba sarf ediyor.

Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı

Evde hayıflanıp, dizlerini dövenler için, işinin ustası iki isimden yemek stilistliği ve yemek fotoğrafçılığı hakkında minik öneriler aldık. İşinize yarayacak bu bilgilerle siz de akıllı telefonunuzdan harika yemek fotoğrafları çekebilirsiniz.

5 maddede akıllı telefonunuzla yemek fotoğrafı çekimi

1. Pencere kenarında bir masa seçin.

2. Fotoğrafın en büyük düşmanı karışık ışık kaynaklarıdır. Ortam aydınlatmasının mümkün olduğunca az olmasına özen gösterin. Pencereden gelen ışığa odaklanın.

3. Tabağınızı ışığı arka çaprazdan alacak şekilde yerleştirin.

4. Ön karşı çapraza ışığı yansıtmak için büyükçe bir yansıtıcı (beyaz bez bir peçete, beyaz karton) yerleştirin.

5. Kamera moduna aldığınız telefonunuzla orta koyulukta ve netliğinizin olmasını istediğiniz noktaya dokunarak netliği ve pozlandırmayı ayarlayın ve çekin.

Evinizde ya da bir kafede yediğimizi içtiğimizi paylaştığımıza göre şimdi de mesleğin teknik kısımlarına göz atalım... Siz de ‘objektife göz kırpacak’ tabaklarınız için yemek stilisti Gülşen Laleoğlu’nun önerilerine kulak verin.

Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı

İşte kendi mükemmel tabaklarınız için minik öneriler;

* Renklerden korkmayın, karıştırın.

* Daha önce bir araya getirmeyi düşünmediğiniz malzemelerle yeni tabaklar hazırlayın. Et yemeğinin içinde meyvenin ne işi varmış demeyin.

* Kafede güzel bir kahve ve kurabiye geldi fakat arka plan yok, ışık yetersiz. Hemen şalınızı buruşturup fincanın yanına yerleştirin, yanına kurabiyeyi yaslayın ve tepeden çektiğiniz fotoğrafı birbirinden kullanışlı aplikasyonlarla aydınlatıp paylaşın.

* Her türlü objeyi kareye yerleştirmenin yolunu bulun. Sade ama ayrıntılar barındıran masalarınız olsun. Kitap veya vazo gölgesi, keten peçete veya gümüş çatal, en uygununu seçin.

* Yemeğin canlı görünmesine dikkat edin. Yaşıyor olduğunu hissettirin. Çekmeden önce eti altındaki suyla ıslatıp canlandırın veya kekin bir dilimini ısırıp sıcaklığı arttırın.

Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı

Tabağınızı hazırladığınıza göre şimdi fotoğrafı çekerken dikkat etmeniz gerekenlere gelelim ve yemek fotoğrafçısı Mehmet Ateş’in önerilerini sıralayalım.

Yemek fotoğrafı çekerken nelere dikkat etmeliyiz?

* Işık önemlidir. En lezzetli ışık yandan veya arka 45’den gelen bir pencere ışığıdır. Yandan gelen ışık boyut hissini arttırarak izleyicide ulaşılabilirlik yaratır.

* Sadelik cezbedicidir. Mümkün olduğunca yemeğe odaklanmak ve destekleyici aksesuar seçiminde yemeğin önüne geçmeyecek tonlar tercih etmek önemlidir.

* Seçilen açı tarzımızı belirler. Eğer stil konusunda iddialı isek tepe açıları, yemeğimize güveniyorsak 15-20 derecelik bakış açılarını tercih etmemiz gerekir.

* Kalori beğeni getirir. Eğer yemek fotoğraflarınız beğenilmiyorsa bunun sebebi ikisinden biridir. A) Kötü fotoğraflar çekiyorsunuzdur. B) Kalorisi az yiyecekler paylaşıyorsunuzdur. Kek, pasta, çikolata, burger, dondurma vs. gibi yiyecekler en fazla beğeniyi alır.

* Yaratıcılık önemlidir. Milyonlarca yemek fotoğrafının arasından sıyrılmanın en garantili yolu yaratıcı kompozisyonlar hazırlamaktır. Pinterest gibi platformlar yaratıcılığı beslemenin en iyi kaynaklarıdır.

Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı

Akıllı telefonlar ile ucundan yakaladığımız yemek stilistliği, amatör olarak sosyal medyada aslında çok popüler. Gidilen her mekanda yediğini içtiğini paylaşma merakı aldı başını gidiyor. Eğer bu merakınız varsa ve ileri boyuta taşımak isterseniz piyasada birçok kurs mevcut. Fotoğraflarda gördüğünüz iştah kabartan davetkar yemekleri hazırlamanın püf noktalarını öğrenebilir, görselliği unutulmaz tabaklar hazırlayabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzla muhteşem yemek fotoğrafı çekmenin 5 sırrı

Bol miktarda sabır ile hayal gücünüzü harmanlayın, iştah açan lezzetlerin çağrısına karşı koymayın! (Evet bir süreliğine diyeti unutabiliriz)

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