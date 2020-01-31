GTD’nin İtalyan lezzetleri tadım etkinliğine katılımcılardan tam puan

Geleneksel hale gelen etkinlik, TÜRSAB Genel Sekreteri Melike Ertekin, TÜRSAB Pazarlama Koordinatörü Levent Demirel, THY Nepal Müdürü Abdullah Tuncer Keçecioğlu, Sağlık ve Kültür Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı, Özbekistan Turizm Bakanlığı yetkilileri, Özbekistan Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gulnoza Odilova, Türkiye Rehberler Odası Başkanı Suat Tural, Alaçatı Derneği Başkanı Ali Kırmızıoğlu, İtalya’dan gelen lüks segment oteller, organik gıda üreticileri ile turizm ve gıda sektörünün temsilcileri ve dernek üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İtalyan Konsolosluğu Ticari Ataşesi Giovanni Turturiello, Fahri Konsolosu Oya İzmirli ve İtalyan Ticaret Ofisi Başkanı Riccardo Lendi'nin de katıldığı etkinlikte, İtalya'nın farklı bölgelerinde , organik ve biyolojik yöntemlerle üretilen zengin peynir çeşitleri, yöresel et ürünleri ve farklı gastronomik lezzetler, İtalyan mutfağı meraklılarına sunuldu.

Köklü bir geçmişi olan Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtma misyonu ile kurulan Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), kültürel ilişkiler kapsamında farklı ülkelerin yörelerine özgü gastronomik zenginlikleri de Türkiye’de tanıtarak iyi niyet ve dostlukların gelişmesine katkıda bulunarak gönüllü lezzet elçiliği yapıyor.

Turizm, gıda, sanat ve sağlık sektörlerinde, önde gelen İtalyan markalarının, uluslararası tanıtımını ve pazarlamasını yapan Venedik merkezli Atelier Rustico aynı zamanda İtalya’nın dört bir yanında düğün, davet, toplantı ve tur organizasyonları da hayata geçiriyor.