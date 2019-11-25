Ganaj nedir? Ganaj nasıl yapılır?
Ganaj, pasta ve profiterol gibi tatlılarda kullanılan önemli bir tamamlayıcıdır. Fransızca'da ganache olarak geçen bu krema, ülkemizde ganaş ve ganaj olarak tabir edilebilmektedir. Peki, ganaj nasıl yapılır? İşte, ganaj nedir sorusunun cevabı ve tarifi hakkında bazı bilgiler
Ganaj pek çok pastanın önemli bir tamamlayıcısıdır. Çikolata ve süt kreması gibi malzemeler ile oluşturulabilen ganaj, basit bir tarifle gerçekleştirilebilmektedir. İşte, ganaj yapımı hakkında bazı bilgiler ve tarif detayları
Malzemeler: 100 gram süt kreması, 100 gram bitter çikolata
Tarifi: Süt kremasını tava veya tencerenin içinde ısıtın. Kesinlikle kaynamamasına dikkat edin. Ocağın altını kapatın ve 100 gram çikolatayı parçalara ayırarak kremaya ekleyin. Sürekli karıştırarak, çikolataların erimesini sağlayın. Krema ve çikolata tamamen homojen bir karışım olacak.
Çikolatalı ganajı buzdolabında 1,5-2 saat soğumaya bırakın. Ekmeğe sürülecek kıvama geldiğinde ganajınız hazır. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ganaj yapımında dilediğiniz çikolata türünü kullanabilirsiniz.