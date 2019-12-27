Yumurtadan sofraya tam 14 ayda geliyor! Üstelik diğer balıklara göre...

"Bir balığın yetişme süresi yaklaşık 14 ay sürüyor. Yurt içi ve yurt dışından talepler oluyor. Ancak biz bu talepleri karşılamıyoruz. Hem lezzetimizi vermek istemiyoruz, hem de dediğimiz gibi; yerli ve milli olma odaklı olduğumuz için biz bunu kabul etmiyoruz."