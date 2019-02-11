Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Protein değeri yüksek baklagiller, gerek insan sağlığı, gerekse üretiminde az suya ihtiyaç duyulması ve toprak verimliliği gibi çevreye katkıları nedeniyle "geleceğin gıdası" olarak görülüyor. BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre bir kilogram mercimek ya da bezelyenin yetişmesi için 50 litre su gerekirken, bir kilo tavuk eti için 4 bin 325 litre, bir kilo kırmızı et için ise 13 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor.
Sıradan kek tariflerinden sıkılanlar, beş çaylarına yeni bir lezzet eklemek isteyenler için şahane bir önerimiz var: Çikolata soslu çaylı kek. Çay aromasıyla şenlenen kek, beyaz ve bitter ganajla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, çikolata soslu çaylı kek nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?