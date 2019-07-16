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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
16 Temmuz 2019 - 09:59,

'Yapamazsın' dediler, aldırmadı, dördüncü kuşak olarak devam ediyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, asırlık damak tadı tahin helvası üretimini 4’üncü kuşak olarak Figen Erbaş devam ettiriyor.

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, asırlık damak tadı tahin helvası üretimini 4’üncü kuşak olarak Figen Erbaş devam ettiriyor.

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1916 yılında Ali Usta tarafından Yenişehir’de başlatılan tahin helva imalatçılığını 4’üncü kuşak olarak devraldığını belirten Figen Erbaş, 1 asırdır aynı lezzet ve kalitede helva imalatını sürdürdüklerini söyledi. Çevresindekilerin ilk günlerde, başarılı olacağına ilişkin kuşkular taşıdığını söyleyen Erbaş, "Fiziki güçlüklere rağmen, bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kısa sürede epey yol aldım ve kendime güvenim arttı" diye konuştu.

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Helva yapımının aşamalarına çocuk yaşlardan itibaren tanıklık ettiğini ve bu sayede yabancılık çekmediğini vurgulayan Erbaş, üretimin içinde olmanın, kendisini iyi hissettirdiğine dikkat çekti. Erbaş, "Babam Cengiz Usta, 80 yaşına ulaştı. İşi çekip çevirmek de bana kaldı. İlk günlerde ’yapamazsın, edemezsin’ demelerine aldırmadım. Başta babam olmak üzere, annem, ablam ve eniştemin destekleriyle kendimi kanıtlamasını bildim" dedi. Tahin helvasının, susamdan elde edilen sıvı tahin, çöven suyu ve şekerin karılarak yapıldığını dile getiren Erbaş, "Bu şekilde hazırlanan helva yüzde 100 doğaldır, gönül rahatlığıyla yiyebilir, ikram edebilirler. Çağımızın pastane kültürüne alternatif olarak geleneksel helvanın yeni nesillere aktarılması, tanıtılması ve bu kültürümüzün devam ettirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Çocukluğundan beri helva imalatçılığı yaptığını vurgulayan Cengiz Erbaş ise, kızı Figen Erbaşın helva imalatçılığındaki üstün gayretinin onu başarıya taşıdığını belirtti. 1916 yılında dedesi Ali Usta tarafından ilçede başlatılan tahin helva imalatçılığının 4’üncü kuşak aile üyeleri tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Erbaş, "Yenişehir’de helva imalatını başlatan 1874 doğumlu dedeme Ali Usta derlerdi. Yörükmüşüz. Isparta Şarkikaraağaç’ta dedelerimiz, yaylaya çıkarlar, kışın da Yenişehir’e koyun satmaya gelirlermiş. Dedem burada, iyi bildiği helvacılık işine girmeye karar vermiş. 1916 yılında başlamış imalata ve 1918 yılında bu dükkanı açmış. Helvacılık, dedem Ali Usta’dan babam Tahsin Usta’ya, ondan bana, benden de kızım Figen’e geçmiş oldu" diye konuştu. Eskiden helvaların düğün derneklerde konuklara ikram edildiğini anlatan Erbaş, "Köpük helvasının üstüne sıvı tahin döküp, ceviz serpiyorduk. Üstüne evlenecek damat ve gelinin adlarını yazıp kız evine gönderiyorduk. Bu gelenekler oldukça azaldı. Ancak tahin helvalar, Yenişehirliler tarafından günümüzde de Bursa, İstanbul ve Ankara gibi illere hediye olarak gönderiliyor" dedi.

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Yenişehir Muhtelif Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Bilgit ise, imal edilen helvaların ayrıca ilçe dışından gelenler tarafından beraberlerinde götürüldüğünü belirterek, "Cengiz Usta ilçemizin bir markasıdır. Hem çırak hem kalfa olarak kızı Figen’i yetiştirmektedir. Figen’e, büyük dedesinden miras kalan bu mesleği en iyi biçimde yapacağı konusunda güveniyoruz" diye konuştu.

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