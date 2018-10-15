Vegan ve vejetaryenlerin müdavimi olacağı 10 mekan
Dışarıda yemek yemekte zorlanan vegan ve vejetaryenlerin gönül rahatlığıyla gidebileceği mekanlar...
Etik ve sağlık nedenleriyle et ve diğer hayvansal gıdaları hayatlarından çıkaran vejetaryen ve veganlar için bazen dışarıda yemek bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu nedenle et yemeyenlerin imdadına koşacak, lezzetiyle de tatmin edici mekanları sizin için derledik. Pişman olmazsınız…
Bi Nevi Deli - İstanbulEtiler’de bulunan Bi Nevi Deli, menüsünde çeşit çeşit vegan yemekler bulunduruyor. Ayrıca glutensiz beslenenler için de çok iyi seçenekleri var. Mekan oldukça modern bir dekorasyona sahip. Sebzeli nohut unlu pancake denenmesi gereken farklı lezzetlerinden biri. Yemeklerinin yanında mekanın en popüler ürünü kombucha çayını kesinlikle sipariş edip denemelisiniz.
Zencefil - İstanbulTaksim'de bulunan Zencefil, şehrin gürültüsünden izole ortamıyla İstanbul’da değilmişsiniz gibi hissettiriyor. Sade ve şık bir dekorasyonu var. Tahta masa ve sandalyelerle oldukça keyifli bir ambiyans oluşturulmuş. Menüsünün oldukça büyük bir bölümü vejetaryenler için ayrılmış. Fırında pişen yumurtasız mücverlerini ve mercimek köftesini kesinlikle denemelisiniz.
Ek Biç Ye İç - İstanbulEn farklı konseptlerden birine sahip restoranlardan biri Ek Biç Ye İç. Mekanın içi adeta sera gibi. Yaz aylarında epey serin olan yemyeşil arka bahçesi de oldukça güzel. Durum böyle olunca menüde de otlarla ve sebzelerle yapılan harika yemekler bulunuyor. Burada kendi yemeğinizi adeta kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz hazırlayacağınız sıcak kase ile vejetaryen beslenenler için oldukça kaliteli bir mekan.
Mahatma Cafe - İstanbulMahatma Cafe’nin duvarları ismine ilham veren Gandi'nin sözleriyle kaplı. Oldukça küçük ve renkli masa, sandalye ve duvarlarıyla içinizi açacak bir yer. Tahinli menemeni kesinlikle denenmesi gereken farklı lezzetler arasında yer alıyor.
Community Kitchen - İstanbulVegan mutfağının en özgün lezzetlerin tadabileceğiniz Community Kitchen'da veganlara özel muffin ve cookie seçeneklerinin yanında vegan iskender bile mevcut. Taş duvarları, ahşap masaları ve kırmızı sandalyeleriyle dekorasyonu da keyif veren Community Kitchen’ı et yiyenler bile çok sevecek.
VegAnka - AnkaraAnkara'da açılan ilk vegan restoranlardan biri VegAnka. İçerisi oldukça renkli döşenmiş. Çalışanlar her zaman güler yüzlü ve ilgili. Falafel kesinlikle denenmesi gereken inanılmaz lezzetlerinden sadece birisi.
Yaşam Vegan Kafe - İzmirSadece vegan beslenenlerin değil herkesin çok sevdiği Yaşam Vegan Kafe, Alsancak’ın muhteşem atmosferinde yer alıyor. Dekorasyonu oldukça sade ve samimi. Patatesli patila’yı bir kez denedikten sonra mekanın kesinlikle müdavimi olacaksınız.
Seremoni Kafe - İzmirİzmir'de açılan ilk vegan kahve dükkanı olan Seremoni’de inek sütü olmadan tüketebileceğiniz birçok lezzetli kahve var. Kahvenizin yanında mutlaka torpil adı verilen tatlısını yemelisiniz.