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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Haberler
15 Ekim 2018 - 11:53,

Vegan ve vejetaryenlerin müdavimi olacağı 10 mekan

Dışarıda yemek yemekte zorlanan vegan ve vejetaryenlerin gönül rahatlığıyla gidebileceği mekanlar...

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Etik ve sağlık nedenleriyle et ve diğer hayvansal gıdaları hayatlarından çıkaran vejetaryen ve veganlar için bazen dışarıda yemek bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu nedenle et yemeyenlerin imdadına koşacak, lezzetiyle de tatmin edici mekanları sizin için derledik. Pişman olmazsınız…

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Bi Nevi Deli - İstanbul

Etiler’de bulunan Bi Nevi Deli, menüsünde çeşit çeşit vegan yemekler bulunduruyor. Ayrıca glutensiz beslenenler için de çok iyi seçenekleri var. Mekan oldukça modern bir dekorasyona sahip. Sebzeli nohut unlu pancake denenmesi gereken farklı lezzetlerinden biri. Yemeklerinin yanında mekanın en popüler ürünü kombucha çayını kesinlikle sipariş edip denemelisiniz.

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Zencefil - İstanbul

Taksim'de bulunan Zencefil, şehrin gürültüsünden izole ortamıyla İstanbul’da değilmişsiniz gibi hissettiriyor. Sade ve şık bir dekorasyonu var. Tahta masa ve sandalyelerle oldukça keyifli bir ambiyans oluşturulmuş. Menüsünün oldukça büyük bir bölümü vejetaryenler için ayrılmış. Fırında pişen yumurtasız mücverlerini ve mercimek köftesini kesinlikle denemelisiniz.

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Ek Biç Ye İç - İstanbul

En farklı konseptlerden birine sahip restoranlardan biri Ek Biç Ye İç. Mekanın içi adeta sera gibi. Yaz aylarında epey serin olan yemyeşil arka bahçesi de oldukça güzel. Durum böyle olunca menüde de otlarla ve sebzelerle yapılan harika yemekler bulunuyor. Burada kendi yemeğinizi adeta kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz hazırlayacağınız sıcak kase ile vejetaryen beslenenler için oldukça kaliteli bir mekan.

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Mahatma Cafe - İstanbul

Mahatma Cafe’nin duvarları ismine ilham veren Gandi'nin sözleriyle kaplı. Oldukça küçük ve renkli masa, sandalye ve duvarlarıyla içinizi açacak bir yer. Tahinli menemeni kesinlikle denenmesi gereken farklı lezzetler arasında yer alıyor.

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Community Kitchen - İstanbul

Vegan mutfağının en özgün lezzetlerin tadabileceğiniz Community Kitchen'da veganlara özel muffin ve cookie seçeneklerinin yanında vegan iskender bile mevcut. Taş duvarları, ahşap masaları ve kırmızı sandalyeleriyle dekorasyonu da keyif veren Community Kitchen’ı et yiyenler bile çok sevecek.

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VegAnka - Ankara

Ankara'da açılan ilk vegan restoranlardan biri VegAnka. İçerisi oldukça renkli döşenmiş. Çalışanlar her zaman güler yüzlü ve ilgili. Falafel kesinlikle denenmesi gereken inanılmaz lezzetlerinden sadece birisi.

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Yaşam Vegan Kafe - İzmir

Sadece vegan beslenenlerin değil herkesin çok sevdiği Yaşam Vegan Kafe, Alsancak’ın muhteşem atmosferinde yer alıyor. Dekorasyonu oldukça sade ve samimi. Patatesli patila’yı bir kez denedikten sonra mekanın kesinlikle müdavimi olacaksınız.

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Vegan House - Antalya

Bembeyaz bir dekorasyonu olan Vegan House, kesinlikle insanı rahatlatan bir atmosfere sahip. Mekanın güler yüzlü şefi menü konusunda konuklara yardımcı oluyor. Vegan köftenizi yedikten sonra kesinlikle bir cheesecake sipariş vermelisiniz.

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Seremoni Kafe - İzmir

İzmir'de açılan ilk vegan kahve dükkanı olan Seremoni’de inek sütü olmadan tüketebileceğiniz birçok lezzetli kahve var. Kahvenizin yanında mutlaka torpil adı verilen tatlısını yemelisiniz.

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Erk Vegetarian - Çanakkale

Çanakkale’de sahile yakın bir konumda bulunan Erk, kesinlikle tecrübe edilmesi gereken bir mekan. Menüdeki ürünler tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Oldukça sade ve modern bir dekorasyona sahip. Pizzasını kesinlikle denemeniz gerekiyor.

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