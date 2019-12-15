Üzeri gerçek elmaslarla kaplanıyor! Kilosu ise 15 bin dolardan satılıyor

Çay, ilk olarak milattan önce 2737’de, Çin topraklarında ortaya çıkıyor. Bir rivayete göre, o tarihlerde elinde sıcak su dolu kase ile bir ağacın altına oturan İmparator Şen-Nung'un kasesine kazara birkaç çay yaprağı düşer. Bu yapraklar da suya tat ve renk verir ve bu da imparatorun hoşuna gider. Daha sonra Şen-Nung, çaydan şifa bulunca ilaç niyetine kullanılmaya başlanır. Tedavi için kullanılan çay, ticaretin gelişmesiyle önemli bir ticari unsura dönüşür.