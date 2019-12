Üzeri gerçek elmaslarla kaplanıyor! Kilosu ise 15 bin dolardan satılıyor

Poşet çayın yanı sıra buzlu çayında ABD'de doğduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar buzlu çayın 1904 yılında İngiliz Richard Blechynden’ın icat ettiği düşünülse de gerçek öyle değil. 1877 yılında yayımlanan Housekeeping in Old Virginia dergisinde, bir buzlu çay tarifi bulunmakta.