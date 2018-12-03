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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03 Aralık 2018 - 09:27,

Ünlü isimlerin vazgeçemediği yemek: Limonlu tavuk

İzmir’de farklı bir lezzet için harekete geçen bir işletmenin menüsüne eklediği limonlu tavuğun ünü il sınırlarını aştı. Arda Turan, Burak Yılmaz, Demba Ba, Selçuk İnan, Tolga Zengin gibi ünlü isimler kilometrelerce uzaktan yemeği tatmaya geliyor.

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İzmir’in Bornova ilçesinde 8 metrekare dükkanda başlayan tavuk macerasından restoranlar zincirine uzanma hedefine doğru ilerleyen Ali Gerdan, tavuğa kattığı lezzetlerle kısa sürede geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Alışık olunanın dışında lezzet geliştirerek balık gibi tavuğa da limon sıkan Gerdan’ın lezzetli limonlu tavuğunun ünü sınırları aştı. Özellikle sporcular için yararlı yiyecekler arasında olan tavuk, ünlü isimler için kısa sürede vazgeçilmez yemek olarak yerini aldı. Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın kaptanı Tolga Zengin, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba gibi birçok ünlü isim, limonlu tavuk yemek için kilometrelerce öteden İzmir'e geliyor.

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Hikayesinin 8 metrekare bir dükkanda başladığını ve bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini anlatan Gerdan Gurme işletme sahibi Ali Gerdan, “Tavuğumuza yaptığımız sosa güveniyorduk. Çok iyi geri dönüşler alıyorduk. Bir gün, her gün aynı saatlerde gelen ve hiç muhatap olmayan, yemeğini alıp giden bir müşterimiz vardı. Bir gün yine geldi, siparişini verdi ve bana döndü, ‘Sana bir şey söyleyeceğim’ dedi. Sonra, ‘Sen çok iyi işler yapmak istiyorsun belli. Sana tavuğu neden yaptığını sormayacağım ama bu tavuğa limon sık, limon sıktır. Ben İsrailliyim, bu tavuğa limon sık’ dedi. Ben de ‘Ağabey burası Türkiye, burada tavuğa limon sıkılmaz. Teşekkür ederim’ dedim. Ama iki gün boyunca bununla yatıp kalktım. Acaba ‘tavuğa limon sıkılır mı sıkılmaz mı’ diye. Sonra kendim sıktım, denedim ve çok beğendim. Yakın arkadaşlarım da aynı olunca bunu iş yerinde yapmaya karar verdim. Şimdi Allah’a şükür günde üç kasa limon gidiyor. Herkes limonlu kanat, tavuk diye buraya geliyor” dedi.Tavuğun sosunu da herkes gibi yoğurt, süt ve salçadan yapmadığını, kerevizli bir sos hazırladıklarını ve bir gece beklettiklerini belirten Gerdan, ardından müşterinin önüne dilimledikleri limonları kendilerinin sıktığını söyledi.

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Limonlu tavuğun kısa sürede spor dünyasında da geniş bir kitle tarafından sevildiğini belirten Ali Gerdan, “Futbol camiası, özellikle sporcular arasında yararlı olması sebebiyle de ön plana çıktık. Ege Bölgesi’ne deplasmana gelen bütün takımlar, maç sonu bütün yemeklerini burada yemek için gelirler. Hepsi önceden arayıp rezervasyon yaptırır. İşin garibi bizim kanadımızı yiyen takımlar da kolay kolay mağlup olmuyor. Bu da işin ilginç bir yanı oluyor” ifadelerini kullandı.

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Hem futbol hem basketbol camiasından birçok ismin geldiğini anlatan Ali Gerdan, en çok tavuğu bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formalarını giyen Demba Ba’nın yediğini belirterek, “Dükkanımızda tavuk kanadı yeme rekoru Demba Ba’dadır. En çok o yemiştir. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Tolga Zengin devamlı gelir. Özellikle Tolga Zengin yazlığına giderken mutlaka uğramadan geçmez. Hepsi de tabii ki ön plana çıkmamızı sağladılar” diye konuştu. Hedefinin kısa sürede yurt içine ve ardından uzun vadede yurt dışına açılmak olduğunu ifade eden Gerdan, “Bornova’da açıldık ve Alaçatı’da şubemiz var. Nasip olursa büyümeyi hedefliyoruz. Bu lezzetleri herkes tatsın diye gayret sarfediyoruz. Dünya pazarında da tavuk üzerine Türk markasını temsil etmek en büyük hedefim” dedi.

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Limonlu tavuk İzmirliler tarafından da tercih ediliyor. Kimi müşteriler ‘Balığa limon sıkılırdı ama tavuğa ilk defa duydum’ derken, kimi müşteriler de yurt dışında bile böyle lezzetlerin olmadığını söyledi.

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