Ünlü isimlerin vazgeçemediği yemek: Limonlu tavuk

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kanepe, davet sofralarının en sevilen ve pratik lezzetlerinden biri. İster tatlı isterseniz de tuzlu olarak hazırlayacağınız kanepeleri, arkadaş toplantıları, yılbaşı sofrası veya doğum günlerinde misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte, pratik kanepe tarifleri
Pide yerken lezzetli çeşitler arasında kararsız kalıp ne sipariş edeceğini bilemeyenler için güzel bir haberimiz var. Artık 7 farklı malzemeyi tek bir pidede yiyebilir, her dilimde başka bir pidenin keyfine varabilirsiniz.