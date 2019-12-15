Tadı 200 yıldır değişmedi! Kışın bile tüketiliyor

Tescilli 3. dondurma olduklarını kaydeden Avcı, soğutma işlemini elektrikle değil buz ve tuz yardımıyla yaptıklarını ifade ediyor.Avcı, dondurmayı el yordamı ile sürekli karıştırarak eksi 8 derecede tuttuklarını kaydederek, “Türk Patent Enstitüsünden tescilimizi aldık. Dünyada tescilli 2 dondurma vardı biz üçüncü olduk. Hiçbir dondurmada meyan yoktur ve yapılmaz ama bizim tescil almamızda en büyük etken meyan kullanılmasıdır. Bu dondurmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de eksi 8 dereceden aşağı inememesi. Biz bunu elektrikle değil, buz ve tuz ile soğutuyoruz ve bu şekilde eksi 8’den aşağı inmiyor bu sayede yiyene dokunmuyor, çocuklarda, yaşlılarda yiyor” ifadelerini kullandı.