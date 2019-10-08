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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
08 Ekim 2019 - 01:02,

Sahneye çıkmadan önce öyle şeyler istiyor ki...

Sizin için dünyanın en ünlü starlarının kulislerinde mutlaka olmasını ve bazen de olmamasını istedikleri yiyecekleri araştırdık. Bazılarına gerçekten çok şaşıracaksınız…

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1

Ünlülerin özellikle turnelerde sahne arkalarındaki talepleri pek meşhurdur. Kimi odanın dekorasyonuyla ilgili bir şeyler ister, kimi belli markaların dışında sabun bile kullanmaz. Bu taleplerin en büyüğü de genellikle kulisteki yiyecekler ve içeceklerle ilgilidir. Sizin için dünyanın en ünlü starlarının kulislerinde mutlaka olmasını ve bazen de olmamasını istedikleri yiyecekleri araştırdık. Bazılarına gerçekten çok şaşıracaksınız…

2

Beyonce soyunma odasında mutlaka fırında olmasını istiyor. Ancak her türlü tavuğu kabul etmiyor. Beyonce’nin yiyeceği tavukların (sadece but, kanat ya da göğüs olabiliyor) bol miktarda kırmızı biber, tuz, karabiber ve taze sarımsakla tatlandırılmış olması gerekiyor. Beyonce tavuklara ek olarak buharda brokoli, taze fasulye ve ıspanak istiyor.

3

Adele’in de çok sayıda talebi var. Bunlardan en önemlisi kuliste mutlaka tavuk salatalı sandviçler bulunması, ikincisi de kesinlikle organik bal bulunmaması. Sandviçlerin içinde de domates, narenciye, sirke ve kırmızı biber olmayacak. Adele ayrıca 12 şişe su, 6 büyük fincan çay, 1 paket karışık çiklet ve 6 adet metal çay kaşığı istiyor.

4

Kanye West yiyeceklerinden çok içeceklerine önem veriyor. Örneğin Saint Pablo turnesinde slushy adı verilen buzlu içeceklerin yapıldığı makinelerden istemiş. West ayrıca yoğurt, karışık çerez, tuzlu fıstık, acı biber sosu ve ekstra çiklet istiyor.

5

Katy Perry ise kulisinde mutlaka dondurularak kurutulmuş çileklerden istiyor. Perry ayrıca 6 şişe vitaminli su, 1 kase taze organik meyve (elma, muz, portakal, üzüm), 1 tabak taze doğranmış sebze (salatalık, brokoli, karnabahar, havuç, bezelye ve kereviz sapı), 1 paket hardallı ve soğanlı kraker, bir kavanoz da salsa sosu olmadan sahneye çıkmıyor.

6

Hayvan hakları savunuculuğuyla bilinen The Beatles üyesi Paul McCartney, kürk ve derinin yanı sıra her türlü etin de kulisine girmesini yasaklıyor.

7

Mariah Carey, mutlaka belli bir markanın suyundan 12 adet 1 litrelik şişe olmasını istiyor. Bunun dışında 12 şişe kola, 12 şişe diyet kola, 12 şişe vanilyalı protein içeceği, 12 şişe kavun aromalı izotonik içecek, sıcak kızarmış tavuk, 3 adet limon ve bal ve şekersiz çiklet istiyor.

8

Rap’in en tanınmış isimlerinden Eminem, kulisinde 24 plastik şişe diyet kola, 12 metal kutu diyet kola, 1 somun beyaz ekmek, 3 adet hindili 3 adet de jambonlu ve peynirli sandviç, 6 kuru enerji içeceği, 16 kutu şekersiz enerji içeceği istiyor. Eminem odasında 48 şişe su bulunmasını da istiyor ama bu suyun kesinlikle belli bir marka olmaması gerekiyor.

9

70’lerin ve 80’lerin efsanelerinden Grace Jones, mutlaka buz üzerinde ağzı açılmamış taze istiridyeler istiyordu. Deniz ürünlerine meraklı olan Jones, 2 adet 8 kişilik suşi tabağı, 6 adet taze limon, 1 şişe acı sos, 1 adet 8 kişilik meyve tabağı, 6 şişe kola, 12 şişe taze sıkılmış meyve suyu olmadan sahneye çıkmıyordu.

10

The White Stripes’ın üyelerinden Jack White, kulisinde kesinlikle muz istemiyor. White ayrıca özel bir tarifle yapılmış, ev yapımı guacamole istiyor. Odasında ayrıca 12 adet soslu tavuk kanadı ile humus ve lavaş cipsi olmasını isteyen White, bardaklarının da mutlaka camdan olmasını istiyor.

11

Madonna gittiği her yere özel şefini götürüyor. Bu şef sadece vegan yemekler pişiriyor.

12

Alicia Keys odasında mutlaka oda sıcaklığında şişelerce su istiyor. Keys ayrıca çikolatalı bademli süt, ton balıklı sandviç, hızlı pişen yulaf ezmesi, karışık meyve tabağı ve bulunduğu şehrin yeler deniz ürünleri ve İtalyan restoranlarından menüler istiyor.

13

Jay Z’nin kulisinde mutlaka olması gerekenler ise kaliteli bir fıstık ezmesi, üzümlü reçel, 1 kova temiz buz, 24’ü soğuk, 24’ü de oda sıcaklığında su, 6 kutu kola, 6 kutu enerji içeceği, 6 şişe de vitaminli su.

14

Mary J. Blige’ın kulisinde kesinlikle süt ürünleri olmaması gerekiyor. Blige’ın bir diğer talebi de 10 adet 1,5 litrelik su. Bu suların spesifik bir marka olması gerekiyor. Blige ayrıca gazoz, enerji içeceği ve tarçınlı şeker talep ediyor.

15

Cher, odasında mutlaka kola olmasını istiyor. Bu kolaların yarısının normal, yarısının da diyet kola olması gerekiyor.

16

Taylor Swift, özellikle sabah saat 11’den önceyse buzlu karamelli latte ve buzlu americano istiyor. Swift’in talepleri ayrıca tereyağı, bir dilim balkabaklı kek, 3 kutu mac and cheese, enerji içeceği, üzüm suyu, avokado ve dondurma.

17

Punk ikonu Iggy Pop’un 18 sayfalık talepler listesinde çok tuhaf kalemler var. Yeme içmeyle ilgili talepler arasında ise kasalarca su var.

18

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ise odasında çay, su, kola, zencefili gazoz ve diyet kola istiyor. Bieber adını şarkılarından alan yemekler yapacak bir özel şef de istiyor. Bieber’ın bir diğer talebi de yiyeceği tüm yemeklerin taze olması ve şeffaf streç filme sarılı olması gerekiyor.

19

Komedyen Will Ferrell da suyuna ve içeceğine çok önem veriyor. Kola, diyet kola, sade gazozun yanı sıra Ferrell, kavrulmuş badem ile fıstık ezmeli ve çikolatalı enerji barı da istiyor.

20

Blake Shelton daha çok abur cubur isteyenlerden. Barbekü soslu patates cipsi, mısır çerezi ve kurutulmuş et isteyen Shelton, farklı markalardan alınmış öğütülmüş kahveler, şeker ve minik çikolatalar istiyor.

21

Elton John da içeceğine önem verenlerden. John, gazlı içecekler, taze sıkılmış meyve suları ve limonlu İngiliz kahvaltı çayı istiyor.

22

Aerosmith ise Hint mutfağına ait yemekler talep ediyor. Pirinç köfteleri, katı haşlanmış yumurtalar, fırında pişmiş patatesler ile yoğurt ve nane soslu tavuk tikka Aerosmith’in olmazsa olmazları. Grup üyeleri işlenmiş etler ve işlenmiş peynirleri ise kesinlikle kulisin kapısından içeri sokmuyor.

23

The Beach Boys da sağlıklı beslenmek isteyenlerden. Haşlanıp soyulmuş karides, avokado ve alfalfa filizi isteyen The Beach Boys üyeleri, kendilerini şımartmak istediklerinde de fıstıklı draje çikolata yiyor. Ancak burada da Van Halen gibi bir kural var: Kırmızı draje olmayacak.

24

Don’t Stop Believin’ ile ünlü Journey grubunun öncelikleri ise içecekler. Klasik kutu kola, taze sıkılmış portakal suyu ve portakal kremalı gazoz mutlaka kuliste bulunmalı. Journey’nin içecekleri de suyu da belli markalardan seçilmek zorunda.

25

Pearl Jam kendi malzemelerini yanında taşıyor. Meyve suyu sıkacağını yanında taşıyan Pearl Jam üyeleri, organizatörlerden greyfurt, havuç, ginseng kökü gibi malzemeler istiyor. Aynı zamanda performans öncesi ve sonrası çok tahıllı ekmek, bagel, cips, guacamole ve salsa ile karbonhidrat yüklemesi yapıyorlar.

26

Shakira’nın kulisinde ise bir meyve sepeti bulunması gerekiyor. Ama bu meyve sepetinde bulunacakların listesi çok belli: 3 mango, 3 küçük Hawaii papayası, 6 muz ve 3 şeftali.

27

Rap’çi Lupe Fiasco ise dev bir dondurma barı istiyor. Bu barda fındık fıstık, sıcak çikolata, sıcak kek, elmalı pay, donut gibi aromalar bulunması gerekiyor.

28

Lady Gaga’nın soyunma odasında mutlaka bulunması gereken ise bir smoothie istasyonu. Bunun dışında Gaga, çaydanlık, organik zencefil ve limon otu çayı ve bal istiyor. Buzda enerji içeceği, yeşil çay, guacamole sosu, peynir tabağı ile sebzelerden yapılmış ve kürdana batırılarak yenen sosisler istiyor.

29

Van Halen ise kulisinde fındık ve kraker ile ekşi krema istiyor. Ayrıca dışı şeker kaplı çikolata drajeler de istiyor ama bu drajeler kesinlikle kahverengi kaplamalı olmayacak. Bunun sebebi ise lezzet filan değil. Van Halen üyeleri organizatörlerin talep listesini dikkatli okuyup okumadığını anlamak için böyle bir sınav yapıyor. Kaseden kahverengi draje çıkarsa konser iptal ediliyor.

30

Van Halen gibi Prince de çikolata drajesine önem verenlerdendi. Prince drajelerinin mutlaka siyah olmasını istiyordu. Bunun yanı sıra pide ekmeği, sebze cipsleri, humus, çay, bal, limon ve taze zencefil de Prince’in talep listesinde yer alıyordu. Prince’in yediği her şeyin streç filme sarılı olması da gerekiyordu.

31

Soul’un Kraliçesi Aretha Franklin’in kulisinde ise basit kanepeler, zencefilli gazoz ve zaman zaman da acılı peynirli sosisli sandviçler bulunması gerekiyordu.

32

Elvis Presley iştahı ve yemek sevgisiyle biliniyordu. Özellikle jambona sarılı köfte olarak tanımlayabileceğimiz Elvis Parti Köfteleri meşhurdu. Elvis’in favori içecekleri ise gazlı içecekler ve suydu.

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