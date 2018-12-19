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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
19 Aralık 2018 - 15:38,

Lezizz çay saatleri için renk renk cupcake tarifleri

Cupcake (kapkek) hayatımıza gireli çok olmadı ancak kısa sürede kendini çok sevdirdi. Görüntüsüyle de lezzetiyle de büyük pastalardan hiçbir eksiği olmayan cupcake’leri siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey biraz yaratıcılık ve aşağıda yer alan Lezizz cupcake tarifleri. Afiyet olsun…

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Nefis bir çikolatalı cupcake tarifi mi aramıştınız? Eğer cevabınız 'evet'se size nefis bol kakaolu ve hafif olan bir cupcake tarifimiz var. Bu tarifle sizler de evlerinizde rahatlıkla cupcake yapabilirsiniz.

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Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var: Beyaz çikolata dolgulu cupcake! Isırdığınızda içinden akan beyaz çikolatası ve limon aromalı kremasıyla bu cupcake'i mutlaka denemelisiniz.

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3/5

Sohbetlerinizi tatlandırmak için kremalı bisküvili cupcake tarifini hazırlamaya ne dersiniz? Misafirleriniz kekleri ısırdıklarında tabanından çıkan kremalı bisküvileri görünce çok şaşıracaklar. Yapılışı da oldukça kolay olan bu cupcake, favori tatlılarınızdan biri olacak.

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Bu cupcake'leri başta çocuklarınız olmak üzere ailecek çok seveceksiniz. Çünkü görüntüsü çok sevimli, tadı ise müthiş. Kısa sürede güzel bir cupcake yapmak isteyen herkesin mutlaka elinin altında bulundurması gereken bu tarifi mutlaka deneyin.

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5/5

Cupcake gibi Amerika'dan ülkemize gelmiş bir lezzetin üzerine bal ve lokma koyup daha yerli bir lezzet etmeye ne dersiniz? Ortaya Türk damak tadına çok uygun ama aynı zamanda çok da yenilikçi bir lezzet çıkacağından emin olabilirsiniz.

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Batonette

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