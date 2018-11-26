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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
26 Kasım 2018 - 12:45,

Konu komşuyu özendirecek, ayakta alkışlanacak nefis kiş tarifleri

Kiş Fransa'da doğmuş ardından buradan tüm dünyaya yayılmış bir hamur işi. Temelde kalıp halindeki kıtır bir hamurun içine yerleştirilen yumurta, süt ve çeşitli malzemelerden oluşan bir dolgudan ibaret. Yapılışı çok kolay olan kişin görüntüsü ise çok şık oluyor ve göz dolduruyor. Masaya getirdiğinizde ayakta alkışlanacak şık bir kiş tarifi arıyorsanız sizi böyle alalım çünkü tariflerimiz hemen aşağıda...

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"Kişe en çok yakışan malzemeler nelerdir?" diye sorsanız hiç düşünmeden "Keçi peyniri ve mantar" diye yanıt veririz. Çünkü keçi peynirinin hafif ekşimsi, yoğun lezzeti ile mantar birbirini çok güzel dengeliyor ve ortaya zengin bir kiş tarifi çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz...

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Beyaz peynirli kiş çay saatlerine yeni bir tat eklemek isteyenler için çok uygun. Üstelik yapılışı da çok kolay; çünkü hamuru ekmekten, malzemeleri de her zaman buzdolabınızda bulunabilecek cinsten. Bizim tarifimizde bahsettiğimiz üzere turta kalıplarında teker teker yapabileceğiniz gibi büyük bir kalıba yapıp dilim dilim de servis edebilirsiniz.

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Kavurmalı yumurtayı biliyorsunuz, peki yumurtalı kiş neden olmasın? Fransız mutfağıyla Türk damak tadını bir araya getiren bu nefis hamur işinden bir dilim tadan bir dilim daha isteyecek. Yapılışı biraz sabır istese de ortaya çıkan sonuç herkesi çok memnun ediyor. Acilen denemelisiniz...

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Kiş sadece çay saatlerinde değil ana yemeklerde de zevkle tüketilebilecek bir hamur işi. Eğer böyle zamanlar için bir tarif arıyorsanız size tavsiyemiz tavuklu sebzeli kiş olacak. İçindeki malzemeleri sayesinde lezzeti katlanan bu kişi küçük muffin kalıplarında tek tek yapıp servis işini de kolaylaştırabilirsiniz.

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Özellikle Ege'de ilkbahar geldi mi mutfaklarda bir coşku oluyor çünkü ilkbahar demek enginar mevsimi demek... Dolmasından zeytinyağlısına birçok tarife yakışan enginarla bir bu kez enfes bir kiş yaptık. İçini başka sebzelerle de doldurduk. Tam anlamıyla ilkbahara yakışan bir yemek oldu. Zamanı gelince denenecekler listenize mutlaka ekleyin.

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Ispanak kış aylarında sofralarımızdan eksik olmayan bir sebze. Her yemekte kullanılabiliyor, neyin içine girerse girsin lezzetine lezzet katıyor. Peki kiş yapsak ıspanaklı, olmaz mı? Öyle de güzel olur ki... Haydi o zaman ıspanak sevmeyene sevdiren bu kişin tarifini bilmeyen kalmasın.

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7/7

Hamur işi yaparken pratik çözümler arayanların en büyük yardımcılarının başında milföy hamuru geliyor. Birçok farklı tarifle kullanılabilen bu malzemeyle biz bu kez kiş yaptık, içini de tost kaşarı ve hindi jambonla doldurduk. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Kahvaltıda da yenir, akşam yemeğinde de...

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Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir?

“Hazırlanması kolay olsun, ama tadından da yenmesin” diyorsanız tam olarak zeytinyağlı pırasadan bahsediyorsunuz. Birçok kişinin önce burun kıvırdığı daha sonra vazgeçemediği bu lezzeti yapmak bu ipuçlarını kullanarak çok daha kolay. İçindeki yüksek lif oranı sebebiyle hem doyurucu hem de kalorisi düşük olan bu yemeği akşama denemek isterseniz, “Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir? Zeytinyağlı pırasa yapmanın püf noktaları nelerdir? Zeytinyağlı pırasa yapımında nelere dikkat edilmeli?” gibi tüm sorularınızın cevapları bütün detaylarıyla burada…

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