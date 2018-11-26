Konu komşuyu özendirecek, ayakta alkışlanacak nefis kiş tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
“Hazırlanması kolay olsun, ama tadından da yenmesin” diyorsanız tam olarak zeytinyağlı pırasadan bahsediyorsunuz. Birçok kişinin önce burun kıvırdığı daha sonra vazgeçemediği bu lezzeti yapmak bu ipuçlarını kullanarak çok daha kolay. İçindeki yüksek lif oranı sebebiyle hem doyurucu hem de kalorisi düşük olan bu yemeği akşama denemek isterseniz, “Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir? Zeytinyağlı pırasa yapmanın püf noktaları nelerdir? Zeytinyağlı pırasa yapımında nelere dikkat edilmeli?” gibi tüm sorularınızın cevapları bütün detaylarıyla burada…
Giresun’un, TÜİK verilerine göre en uzun yaşayan il olmasının sırrı olduğu söylenen mutfak kültürü İzmir’de tanıtıldı.