Kars yaylalarında "çeçil peyniri" hazırlığı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Dünya genelinde her gün 14 milyon öğüne sağlık ve lezzet katan Norveç somonuna olan ilgi Türkiye’de de hızla artış gösteriyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nin araştırmasına göre, Türkiye’deki restoranlarda en çok tüketilen balık çeşidi olan somon aynı zamanda, her 10 Türk tüketiciden 7’sinin somon tercihi olarak dikkat çekiyor. Peki, Norveç’in soğuk ve tertemiz sularında yetişen bu balık hakkında neler biliyoruz? İşte yetiştirilme koşullarından kullanılan yemlerin içeriğine, Norveç somonu hakkında bilmeniz gerekenler…
Türkiye'nin "kurutmalık deposu" olarak nitelendirilen Gaziantep'te doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, kentin yüksek tepelerinde adeta renk cümbüşü oluşturuyor.