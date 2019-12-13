Karla besliyorlar! Tanesini ise...

"Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Bölgeden ve ülkemizin her köşesinde gelen bütün talepleri karşılıyoruz. Bizim burada yıllardır süren bir şey var. Kazın içindeki yağın erimesi için ilk yağan karı yedikten sonra kesiyoruz. Malum 4-5 gündür ilçemizde ve yöremizde kar yağıyor. Tuzlama işleminden sonra ayazda kurutularak bu şekilde lezzetine lezzet katılarak kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. "Arslan, kazların 180 ile 200 lira aralığında satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.