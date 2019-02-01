Haftayı keyifle kapatmanızı sağlayacak cumaya yakışır nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kadayıf tatlısın bilmeyen yoktur. Tel kadayıf tatlısı; çıtır çıtır sesi, nar gibi kızarmış görüntüsü ile şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biridir. Peki, fındıklı bohça kadayıfı? Zamanı kısıtlı olan ancak şık tatlı tabaklarından da ödün vermek istemeyenler için fındıklı bohça kadayıfı tatlısının tarifini derledik.
Krem şanti pastaların ve tatlıların olmazsa olmaz malzemelerinden. Marketten alınan toz krem şantiler çok kısa süre içinde tüketime hazır hale geliyor. Ancak hazır ve işlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri birçok kişiyi bu ürünleri kullanmaktan uzaklaştırıyor. Siz de bu gruptaysanız ve pasta yaparken krem şantinizi de kendiniz yapmak istiyorsanız tarifimizi ve ipuçlarımızı kesinlikle kaçırmayın.