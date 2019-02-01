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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
01 Şubat 2019 - 15:10,

Haftayı keyifle kapatmanızı sağlayacak cumaya yakışır nefis yemek tarifleri

Bugün hem günlerden cuma hem de ayın ilk günü olunca keyifler hızla yerine geldi. Bu keyifli günü bir de lezzetli bir akşam yemeği ile taçlandırırsanız sizden iyisi olmayacak. Tam da bu ihtiyacı karşılayacak, nefis yemek tarifleriyle yine çok şahane bir günün menüsü hazırladık sizin için. Tariflerimiz o kadar pratik ki çalışanlar bile işten eve gidip kısa süre içinde bu yemekleri hazırlayabilirler. İşte cuma keyfinizi cilalayacak nefis yemek tarifleri…

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1/5

Özellikle soğuk havalarda üzerinde dumanı tüten bir çorba içmenin ne kadar sağlıklı olduğunu bilirsiniz. Kısa sürede yiyebileceğiniz, protein deposu bir çorba arayışındaysanız, size kendinizi anne evinde gibi hissettirecek bir tarifimiz var. Yarım saat içinde kolayca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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Pirzola kuzu etinin en lezzetli parçalarından biridir. Çocukların da çok sevdiği pirzola tavada, ızgarada ya da fırında kısa sürede pişirilebilir. Özellikle kekikle bir araya geldiğinde tadına doyum olmayan pirzolayı aşağıda yer alan tarifimizle yaptığınızda kısa süre içinde çok doyurucu ve protein deposu bir yemek elde edeceksiniz. Mutlaka deneyin!

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3/5

Prenseslere layık bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Bu salatayı hem hazırlaması kolay hem de çok lezzetli! Üstelik yeşil elma, kornişon turşu ve havuçla yapılan prenses salatasının lezzeti de çok farklı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan bu salatayı farklı bir lezzet arayanlar mutlaka denemeli. Tarifi hemen aşağıda...

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4/5

Klasikler güzeldir... Arpa şehriyeli pilav da en klasik lezzetlerden bir tanesi. Daha şehriyeleri kavururken mutfağı mis gibi bir kokunun sardığı arpa şehriyeli pirinç pilavı tavuk ve et yemeklerinin yanına çok yakışır. Bir de güzel bir yoğurt eklediniz mi yemeğiniz tamam. Afiyet olsun!

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5/5

Supangle ya da kısaca sup herkesin çok sevdiği sütlü ve çikolatalı tatlılardan biri. Kelime anlamı Fransızca "İngiliz çorbası" olan supangle yapılırken kasenin dibine bir dilim kek yerleştirilebiliyor ama biz bu kez keksiz supangle yaptık. Çok da nefis oldu. İçindeki çikolata parçalarıyla lezzetlenen bu supangle tarifini mutlaka deneyin.

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Fındıklı bohça kadayıfı tatlısı nasıl yapılır?

Kadayıf tatlısın bilmeyen yoktur. Tel kadayıf tatlısı; çıtır çıtır sesi, nar gibi kızarmış görüntüsü ile şerbetli tatlıların en çok sevilenlerinden biridir. Peki, fındıklı bohça kadayıfı? Zamanı kısıtlı olan ancak şık tatlı tabaklarından da ödün vermek istemeyenler için fındıklı bohça kadayıfı tatlısının tarifini derledik.

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Krem şanti nasıl yapılır? Doğal ve katkısız krem şanti tarifleri

Krem şanti pastaların ve tatlıların olmazsa olmaz malzemelerinden. Marketten alınan toz krem şantiler çok kısa süre içinde tüketime hazır hale geliyor. Ancak hazır ve işlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri birçok kişiyi bu ürünleri kullanmaktan uzaklaştırıyor. Siz de bu gruptaysanız ve pasta yaparken krem şantinizi de kendiniz yapmak istiyorsanız tarifimizi ve ipuçlarımızı kesinlikle kaçırmayın.

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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