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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Supangle tarifi
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Supangle tarifi

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Supangle tarifi

Supangle ya da kısaca sup herkesin çok sevdiği sütlü ve çikolatalı tatlılardan biri. Kelime anlamı Fransızca "İngiliz çorbası" olan supangle yapılırken kasenin dibine bir dilim kek yerleştirilebiliyor ama biz bu kez keksiz supangle yaptık. Çok da nefis oldu. İçindeki çikolata parçalarıyla lezzetlenen bu supangle tarifini mutlaka deneyin.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1,5 çay bardağı toz şeker
  • 1 fincan un
  • 1 fincan buğday nişastası
  • 1 fincan mısır nişastası
  • 3 çorba kaşığı kakao
  • 1 adet yumurtanın sarısı
  • 80 gram bitter çikolata
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi
  • Fındık veya Antep fıstığı

Hazırlanışı

Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.

Sarısını 1 su bardağı süt ile birlikte sos tenceresine alın ve iyice karıştırın.

Üzerine şeker, kakao, mısır ve buğday nişastası, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Kalan sütü de ilave ederek karıştırmayı sürdürün.

Çikolatayı küçük küçük parçalayın ve kaynamaya başlayınca tencereye ekleyin.

Çikolatalar eriyince supangleniz de pişmiş demektir.

Kaselere paylaştırıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında soğutun.

Servis etmeden önce üzerine tıraşlanmış çikolata, Hindistan cevizi, ince çekilmiş fındık ya da Antep fıstığı serpebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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