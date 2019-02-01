Supangle tarifi

Supangle ya da kısaca sup herkesin çok sevdiği sütlü ve çikolatalı tatlılardan biri. Kelime anlamı Fransızca "İngiliz çorbası" olan supangle yapılırken kasenin dibine bir dilim kek yerleştirilebiliyor ama biz bu kez keksiz supangle yaptık. Çok da nefis oldu. İçindeki çikolata parçalarıyla lezzetlenen bu supangle tarifini mutlaka deneyin.
Üzeri için:
Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.
Sarısını 1 su bardağı süt ile birlikte sos tenceresine alın ve iyice karıştırın.
Üzerine şeker, kakao, mısır ve buğday nişastası, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kalan sütü de ilave ederek karıştırmayı sürdürün.
Çikolatayı küçük küçük parçalayın ve kaynamaya başlayınca tencereye ekleyin.
Çikolatalar eriyince supangleniz de pişmiş demektir.
Kaselere paylaştırıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında soğutun.
Servis etmeden önce üzerine tıraşlanmış çikolata, Hindistan cevizi, ince çekilmiş fındık ya da Antep fıstığı serpebilirsiniz.