Gastronomi kenti Hatay’ın gizli kalmış tatlısı: Hünkar külahı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Dartılı düdüklü makarna adlı yemek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan yiyecek içecek kursunda aslına uygun olarak pişirilerek 100 yıl sonra sofralardaki yerini yeniden aldı.
Hindi tüm dünyada yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinin başında geliyor. Türkiye’de de yılbaşını evde kutlayan pek çok kişinin sofrasında kendisine yer bulan hindiyi pişirmek ilk bakışta zor ve zahmetli görünüyor. Ancak bazı temel ipuçlarına dikkat ettiğiniz takdirde nefis bir yılbaşı hindisini oldukça pratik bir biçimde pişirip sofraya getirmenizin önünde hiçbir engel duramaz. İşte uzmanlardan derlediğimiz ipuçlarıyla, nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi pişirmenin sırları