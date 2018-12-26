Dünyada ikinci Türkiye'de ise ilk: Harry Potter temalı kafe Trabzon'da açıldı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Manisa'da faaliyet gösteren bir lokanta işletmecisi parası olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Hayırsever işletmeci, ücretsiz yemek yiyen vatandaşların rencide olmaması için de hiçbir müşterisinden hesap sormuyor ve sadece ödeme yapan misafirlerinden para alıyor.
Portakal reçeli nasıl yapılır sorusunun yanıtı, kahvaltıda tatlıya doymak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer lan portakal reçelinin yapımı oldukça basit. Peki, portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi