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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: İHA Fotoğraflar: Alamy ve İHA
26 Aralık 2018 - 12:30,

Dünyada ikinci Türkiye'de ise ilk: Harry Potter temalı kafe Trabzon'da açıldı

Türkiye’nin ilk dünyanın ise ikinci Harry Potter konseptli kafesi Trabzon’da açıldı.

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Dünyada izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı dönemden bu yana milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter filminden ilham alınarak tasarlanan kafe, Türkiye’de ilk, dünyada ise filmin çekildiği ülke olan İngiltere’den sonra ikinci Harry Potter temalı kafe olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

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İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap halinde yazılan fantastik romanlardan ve bu kitaplardan uyarlanan film serisinden esinlenerek Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tarihi bir binada açılan Hogwarts Express isimli kafe, konseptiyle adeta misafirlerini büyülüyor.

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Filmde Harry Potter'in giydiği pelerinin ve sihir yapmak için kullandığı asanın benzerinin de bulunduğu kafede filme dair birçok obje bulunuyor.

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Kafenin Harry Potter temalı açılması fikrini sunan ve kafe sahiplerinden olan Burak Kardaş, ilkokuldan beri bu fantastik dünyanın sıkı ve büyük bir takipçisi olduğunu belirterek, “Bu fantastik dünyayı hayranlarına ulaştırmak için böyle bir girişimde bulundum” dedi.

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Kardaş, “Kafemiz kendi tasarımlarımızı barındırıyor. Filmin dışında herhangi bir tasarıma yer vermedik. Kafemizdeki birçok objeyi kendimiz yaptık. Mevcut hayat şartlarından dolayı doğru zamanın bugün olduğunu düşündük. Bu yüzden böyle bir girişimde bulunduk. Araştırmalarımız doğrultusunda Türkiye’de ilk olduğumuzu, dünyada İngiltere’den sonra ikinci olduğumuzu öğrendik” diye konuştu.

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Kardaş kafenin ismininin Hogwarts Express olmasının sebebini de, “İlk filmde de olduğu gibi filmin baş kahramanı Harry’nin bu sihir dünyasıyla ilk buluştuğu yolculuğun kapısı olduğu için böyle bir isim koymayı düşündük” ifadeleriyle açıkladı.

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Yakın zamanda kafenin bir mobil uygulamasının da çıkacağını söyleyen Kardaş, “Bu uygulamada Harry Potter filmindeki karakterlerin ürünlerinin satışları olacak, aynı zamanda etkinlikler düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

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