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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
26 Haziran 2019 - 00:50,

Burada yemek yerseniz bahşiş bırakmaya kalkmayın! Büyük saygısızlık...

Yurt dışı seyahatlerinizde sorunlarla karşılaşmamanız için geniş bir bahşiş rehberi hazırladık. Üstelik sadece restoranları değil otel ve taksileri de hesaba kattık. İşte dünyanın dört bir yanından bahşiş bırakmanın ya da bırakmamanın kuralları.

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Restoranlarda yemek yemenin en önemli kurallarından biri hesabı ödedikten sonra size servis yapan çalışanlara bir miktar bahşiş bırakmaktır. Türkiye’de genellikle hesabın yüzde 10’u kadar bahşiş bırakılır ama dünyanın farklı yerlerinde farklı uygulamalar var. Kimi yerlerde bahşiş bırakmamak çok büyük ayıp olarak görülür, kimi yerlerde ise bahşiş bırakmak hakaret sayılır.

2/48

Yurt dışı seyahatlerinizde böyle sorunlarla karşılaşmamanız için geniş bir bahşiş rehberi hazırladık. Üstelik sadece restoranları değil otel ve taksileri de hesaba kattık. İşte dünyanın dört bir yanından bahşiş bırakmanın ya da bırakmamanın kuralları.

3/48Bali

Bali

Bali'de restoranlarda yüzde 5-10 servis ücreti hesaba eklenir ama mekan bu eklemeyi hesaba dahil etmezse de sizin yüzde 10 vermeniz gerekir. Taksi ücretlerini yuvarlayabilirsiniz. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye 2500-5000 rupiah, kat görevlisine 2500-500 rupiah verilir.

4/48Almanya

Almanya

Almanya'da servis ücreti menü fiyatına eklenir. Bu ücreti yüzde 5-10 civarında düşünebilirsiniz. Ancak hesabı bir üst tam sayıya yuvarlamak da yaygındır. Taksi şoförünüzde yüzde 5-10, otelde çantalarınızı taşıyan görevliye çanta başına 1 euro, kat görevlinize de günlük 1-2 euro bırakmak doğru olur.

5/48Brezilya

Brezilya

Brezilya restoranlarında hesaba genelde yüzde 10 garsoniye bedeli eklenir. Ama eklenmemişse yüzde 10-15 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde ücreti en yakın büyük sayıya yuvarlamak adettir. Ayrıca havaalanı taksilerinde valiz başına 3 real bahşiş verilebilir. Otellerde çok fazla bahşiş bırakmaya gerek yoktur.

6/48Fransa

Fransa

Fransa'da restoranlarda ve kafelerde yüzde 5 bahşiş bırakmak doğrudur. Barlarda sipariş sayısına bağlı olarak her turda 1-4 euro sipariş verilebilir. Taksilerde ortalama yüzde 10 bahşiş verilir. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1-2 euro, kat görevlisine her sabah 1-2 euro, oda servisine 1-3 euro, taksi çağıran kapıcıya 1-2 euro verebilirsiniz.

7/48Çekya

Çekya

Çekya'da restoranda yüzde 10-15, bir şeyler içmeye gittiğiniz bir mekanda ise biraz bozuk para bırakabilirsiniz. Takside bahşişe gerek yoktur. Otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye 40 koruna verebilirsiniz.

8/48Fas

Fas

Fas'ta kesin bir kural yoktur ama yüzde 10 civarında bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde hesabı yuvarlayabilir otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye 5-10 dinar, kat görevlisine günlük 20 dinar bırakabilirsiniz.

9/48Bulgaristan

Bulgaristan

Bulgaristan'da restoranlarda hesabı yuvarlayabilir ya da yüzde 10'u geçmeyecek bir bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde de hesabı yuvarlamak uygundur. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1,5 lev, kat görevlisine de günlük 1-1,5 lev verebilirsiniz.

10/48Güney Kore

Güney Kore

Güney Kore restoranlarında bahşiş vermeniz beklenmez. Taksilerde ise "Üstü kalsın" diyebilirsiniz. Otellerde de yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenir.

11/48Hırvatistan

Hırvatistan

Hırvatistan'da bahşiş vermek şart değildir ama servisten çok memnunsanız yüzde 10 ekleme yapabilirsiniz. Barlarda da bozuklukları bırakmak ya da hesabı yuvarlamak uygundur. Taksilere bahşiş verilmez. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başı 5-10 kuna verilir.

12/48İrlanda

İrlanda

İrlanda’da restoranlarda hesaba garsoniye eklenmediyse yüzde 10-12,5 bahşiş bırakılmalıdır. Pub’larda uzun süre vakit geçirirseniz, 1-2 euro bırakabilirsiniz. Taksilerde ücreti üste yuvarlamak ya da yüzde 5-10 bırakmak uygundur. Otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1-2 euro, kat görevlisine ise gece başına 1-2 euro bırakılabilir.

13/48Portekiz

Portekiz

Portekiz'de turistik bölgelerdeki restoranlarda yüzde 10 bahşiş verilir ama yine de önceden eklenmiş olma ihtimaline karşı hesabı kontrol etmenizde fayda var. Bir şeyler içmeye gittiğiniz mekanlarda ise 1-2 euro bırakabilirsiniz. Takside ise 5 euro üstüne kadar yuvarlamalısınız. Otellerde de çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1-2 dolar vermeniz gerekir.

14/48Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong restoranlarında servis ücreti hesaba eklenir ama nakit ödüyorsanız bozuklukları bırakmak, kredi kartıyla ödüyorsanız da hesabı yuvarlamak doğru olur. Taksilerde hesap yuvarlanır, otellerde valiz başına 2-3 Hong Kong doları bırakılır.

15/48İspanya

İspanya

İspanya'da restoranlarda genelde yüzde 5-10 bahşiş bırakılır, bir şeyler içmeye gidilen mekanlarda hesap yuvarlanır. Taksilerde en az yüzde 10 bahşiş bırakılır, havaalanı yolculuklarında ekstra ücret alınabilir. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye, oda servisine ve kapıcıya yarım euro bırakılabilir.

16/48Yunanistan

Yunanistan

Yunanistan'da bahşiş bırakmak zorunlu değildir ama hesabı özellikle nakit ödüyorsanız yuvarlayabilirsiniz. Taksilerde bahşiş gerekli değildir ama turistlerden böyle bir beklenti vardır. Otellerde de çantalarınızı taşıyan kişiye 1 euro vermek yeterlidir.

17/48Avustralya

Avustralya

Avustralya restoranlarında bahşiş gerekli değildir ama servis çok iyiyse yüzde 10 bırakabilirsiniz. Taksilerde bahşişe gerek yoktur, otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye 1 dolar verilmesi uygun olur.

18/48İsveç

İsveç

İsveç'te restoranlarda bahşiş bırakılmaz ama isterseniz yüzde 10 bırakabilirsiniz. Taksilerde küsuratlı ücretler en yakın tam paraya yuvarlanır, otellerde bahşiş bırakılmaz.

19/48BAE

BAE

BAE'de restoranlarda bahşiş vermeniz beklenmez ama verirseniz memnun olurlar. 10 dinar iyi bir rakamdır, 20 dinar çok başarılı bir servis demektir. Taksilerde ücret 5 dinara kadar yukarı yuvarlanır, otelde çantalarınızı taşıyan kişiye 5 dinar verilebilir.

20/48İzlanda

İzlanda

İzlanda’da da servis ücreti hesaba eklendiğinden bahşiş beklenmez ama bırakırsanız hoş olur. Taksi ve otellerde de bahşiş bırakılmaz.

21/48Hollanda

Hollanda

Hollanda'da servis ücreti hesaba eklenir. Ama eğer çok iyi bir servis aldığınızı düşünüyorsanız yüzde 10 bırakabilirsiniz. Yemek yenmeyen mekanlarda ise hesap yuvarlanarak ödenir. Taksilerde ücret yuvarlanır. Otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye birkaç euro bırakılır.

22/48Avusturya

Avusturya

Avusturya'da restoranların çoğu vergiyi ve servis ücretini hesaba ekler ama ödemeyi yuvarlayarak yapmak adettendir. Taksilerde taksimetre ücretine yüzde 10 eklenir, otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1 euro verilir.

23/48Japonya

Japonya

Japonya'da restoran, taksi ve otellerde bahşiş verilmez.

24/48İtalya

İtalya

İtalya'da servis ücreti hesaba eklenir ve mönüye yazılır. Eğer servisten çok memnun kaldıysanız hesabı yuvarlayabilirsiniz. Yemek yemediğiniz mekanlarda 1 euro bırakmak, taksilerde hesabı yuvarlamak uygundur. Otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1-3 euro, kat görevlisine günlük 1 euro, kapıdaki görevliye taksi çağırdığı için 50 sent, çantalarınızı taşıdığı için de 1 euro verebilirsiniz.

25/48Singapur

Singapur

Singapur'da restoranlarda yüzde 10 bahşiş standarttır ancak bunu garsonun kendisine nakit olarak vermelisiniz. Taksilerde ise bahşiş verilmez.

26/48Kamboçya

Kamboçya

Kamboçya'da restoranlarda bir standart yoktur ama ortalama yüzde 10 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksiciler ise bahşiş kabul etmeyecektir. Otel çalışanlarına da bahşiş vermek çok yaygın değildir ama 4000 rel bırakabilirsiniz.

27/48Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da bahşiş vermeniz beklenmez ama biraz bozukluk bırakabilir ya da varsa bahşiş kavanozuna biraz bozukluk atabilirsiniz. Taksilerde hesabı yuvarlamak iyi olur. Otellerde bahşiş verilmez.

28/48Küba

Küba

Son dönemlerin favori destinasyonu Küba'da para birimleri biraz karışık ama biz CUC üzerinden bilgi verelim. Restoranda bahşiş toplam hesabın yüzde 10-15'idir. Taksilerde 1-3 CUC bahşiş verilebilir. Otellerde de çantalarınızı taşıyan kişiye 1 CUC, kat görevlisine ise gece başına 1 CUC vermek yeterlidir.

29/48Tunus

Tunus

Tunus'ta restoranlarda yüzde 5-15 bahşiş bırakabilir ya da hesabı 10 dinara kadar yukarı yuvarlayabilirsiniz. Taksicilere yüzde 5 verebilir, otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye 5 dinar, oda görevlisine haftalık 20 dinar verebilirsiniz.

30/48Macaristan

Macaristan

Macaristan'da restoranlarda yüzde 10 bahşiş verilir, vermemek kabalık olarak görülür. Takside de yüzde 10 bahşiş verilir. Otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye 500 forint vermenizi iyi olur.

31/48İngiltere

İngiltere

İngiltere’de günlük mekanlarda herkes kasada yediğini öder, bahşiş bırakılmaz. Restoranlarda servis ücreti hesaba eklenebilir. Eğer servisten memnun kalmadıysanız bunu hesaptan düşürtebilirsiniz. Eğer bahşiş vermeniz gerektiğine inanıyorsanız yüzde 10 uygun bir orandır. Taksilerde bahşiş bırakılmaz ama hesap yuvarlanabilir. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 2 sterlin bırakılır.

32/48Danimarka

Danimarka

Danimarka'da restoranlarda servis ücreti hesaba eklenir ama bahşiş de kötü bir fikir değildir. Ancak yüzde 10'un üzerine çıkmayın. Taksilerde ücret yukarı yuvarlanır, otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 5 kron verilir.

33/48İsviçre

İsviçre

İsviçre'de servis ücreti hesaba eklenir ama iyi bir servisi 10 frank civarında ödüllendirebilirsiniz. Takside ücreti yuvarlamak ya da yüzde 5 eklemek gerekir. Otellerde ise çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 1-2 frank verebilirsiniz.

34/48Mısır

Mısır

Mısır'da bahşiş vermeden kalkılmaz. Yüzde 10'a kadar çıkabilirsiniz. Taksilerde kısa mesafede bahşiş verilmez ama birkaç durak yaptıysanız o zaman yüzde 10 uygundur. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 3-5 Mısır paundu, kat görevlisine de gecelik 5-10 Mısır paundu bırakılır.

35/48ABD

ABD

ABD'de restoranlarda bırakılan bahşiş, hesabın yüzde 15-20'si civarında olmalıdır. Eğer servis çok kötüyse yüzde 10 bırakılır ve restoran yöneticisine haber verilir. Barlarda da içki başına 1 dolar ya da toplam hesabın yüzde 15-20'si bahşiş bırakılır. Taksilerde yolculuk ücretinin yüzde 10-15'i bahşiş verilir. Otellerde ise kat görevlilerine gece başına 2-3 dolar, konsiyerje 5 dolar ve üstü, oda servisine ve çantalarınızı taşıyan kişiye 1-2 dolar, valelere de 2-5 dolar verilir.

36/48Norveç

Norveç

Servis ücreti, Norveç restoranlarında hesaba eklenir ama hesabı en yakın üst sayıya yuvarlayarak ödemek ya da yüzde 10-15 bahşiş bırakmak cömertlik göstergesidir. Taksi ve otellerde de bahşiş bırakılmaz.

37/48Peru

Peru

Peru'da restoran ve barlarda hesaba yüzde 10 garsoniye eklenir ama iyi servis için yüzde 10 daha bırakılabilir. Taksiciler bahşiş beklemez. Otellerde ise çantaları taşıyan görevliye çanta başına 1 nuevo sol verilebilir.

38/48Malezya

Malezya

Malezya'da bahşiş kavramı yoktur. Ancak bazı otellerde hesaba yüzde 5-10 servis ücreti eklenebilir.

39/48Polonya

Polonya

Restoranlarda bahşiş oranı ortalama yüzde 10-15 civarındadır. Taksicilere bahşiş vermek yaygın değildir ama isterseniz yüzde 10-15 civarı verebilirsiniz. Otelde bahşiş verilmez.

40/48Finlandiya

Finlandiya

Finlandiya'da restoranlarda bahşiş bırakılmaz ama isterseniz yüzde 5-10 bırakabilirsiniz. Barlarda ufak bozukluklarınızı bırakabilirsiniz. Taksi ve otellerde ise birkaç euro'luk bahşişler hoşa gider.

41/48Rusya

Rusya

Rusya'daki restoranlarda hesabın yüzde 5-10'u bahşiş bırakılır. Taksicilere bahşiş verilmez. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta sayısına göre 20-100 ruble verilebilir, kat görevlilerine ise günlük 50 ruble bırakılabilir. Bu parayı küllüğe bırakmalısınız.

42/48Belçika

Belçika

Belçika'da yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenir o yüzden bahşiş beklenmez. Taksilerde de bahşişe gerek yoktur ama ücret yuvarlanabilir. Otellerde de bahşişe gerek yoktur.

43/48Hindistan

Hindistan

Hindistan'da servisin kalitesine göre yüzde 5-10 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksiye de bahşiş vermenize gerek yoktur ama hesabı yuvarlamak uygun olur. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye çanta başına 50 rupi, kat görevlisine gecelik 250 rupi bırakılabilir.

44/48Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka restoranlarında hesaba yüzde 10 servis ücreti eklenir ama bu garsona verilmez. O nedenle ekstra birkaç rupi bırakabilirsiniz. Barda çalışanlara 100 rupi bırakmak, taksi ücretine yüzde 10 eklemek gerekir. Otellerde de kat görevlisine günlük 100 rupi, çantalarınızı taşıyan kişiye 50 rupi verebilirsiniz.

45/48Meksika

Meksika

Meksika'da restoranlarda hesabın yüzde 15'i, yemeksiz mekanlarda ise yüzde 15-20'si bahşiş bırakılır. Takside eğer şoför valizlerinizi taşımaya yardım ederse 6-13 Meksika pezosu verilir. Otellerde çantalarınızı taşıyan kişiye 12-26 pezo, kat görevlisine ise gecelik 13 pezo bırakılabilir.

46/48Vietnam

Vietnam

Vietnam'da bahşiş yaygın değildir ama yüzde 5 servis ücreti hesaba eklenmiş olabilir. Barda ve takside de bozuklukları, para üstünü bırakmanız hoş bir hareket olur.

47/48Tayland

Tayland

Tayland'da hesaba yüzde 10 servis ücreti eklenir ama biraz bozukluk bırakmak da adettendir. Daha lüks restoranlarda, yüzde 10 bahşiş bırakmalısınız. Taksilerde taksimetrenin üzerinden 5 bahta kadar yuvarlayabilirsiniz. Otellerin çoğunda da yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenebilir.

48/48Çin

Çin

Çin'deki restoranlarda bahşiş verilmez, hatta bahşiş vermek saygısızlık olarak görülür. Taksi şoförleri de bahşiş kabul etmez. Sadece çok pahalı otellerde bahşiş uygulaması vardır.

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