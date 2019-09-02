Bu köyden alıp çevredeki şehirlere ve yurt dışına götürüyorlar! 600 yıllık bir lezzet

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Lezzeti ve faydaları ile sofralarımızdan eksik olmayan bakla, Türk mutfağında farklı çeşitleri ile yer almaya devam ediyor. Yapımı ve hazırlanışı ile özellikle ev hanımları tarafından ilgi gören bakla çorbasının tarifi internette en fazla araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki, bakla çorbası nasıl yapılır? İşte bakla çorbası tarifi.
Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi