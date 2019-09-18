Bu fotoğraflar İHA'yla çekildi... Gökyüzünden bile görülebiliyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Eski dönemlerde davet yemeği olarak bilinen zerde, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan lezzetlerden. Geçmiş yıllarda, davet, sünnet gibi özel günlerde misafirlere ikram edilen zerde tatlısı, pirinç, bal, nişasta gibi malzemelerle hazırlanıyor. Peki, zerde nasıl yapılır? Zerde malzemeleri nelerdir? İşte, evde zerde tarifi ve malzemeleri..
Anadolu sofralarında yer tutan soğanlama, yöresel tatların vazgeçilmezlerinden. Bu lezzeti tatmak isteyip ilk kez soğanlama yemeği yapacak olanlar, internette soğanlama tariflerini araştırıyor. Peki, soğanlama yemeği nasıl yapılır? Soğanlama malzemeleri nelerdir? İşte,mercimekli ekmek aşı (soğanlama) tarifi ve malzemeleri..