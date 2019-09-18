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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
18 Eylül 2019 - 11:54,

Bu fotoğraflar İHA'yla çekildi... Gökyüzünden bile görülebiliyor

Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı bu biberler evlerin damlarında kurutulup toz ve pul biber haline getirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor. Çatılarda kurutulan biberler, mahallenin gökyüzünden çekilen görüntülerine de yansıyor.

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Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde yıllardır geleneksel usullerle üretilen, pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı "Cırgalan biberi", genellikle evlerin damlarında kurutulup toz ve pul biber haline getirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

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Lezzeti, acısı ve kokusuyla bilinen Cırgalan biberi, şehir merkezindeki mahallede yıllardır ata tohumu kullanılarak yetiştiriliyor.

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Mahallede biber üretimi her geçen gün azalsa da halkın geçim kaynakları arasında yer alıyor.

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Bahçelerden toplanan biberler, genellikle evlerin damlarında ve yanlarındaki boş alanlarda, okul bahçelerinde ve cami önlerinde kurutuluyor.

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Kurumaya bırakılan biberler, mahalledeki değirmenlerde öğütülerek toz ve pul bibere dönüştürüldükten sonra hem pastırma ve sucukta kullanılıyor hem de sofralara lezzet katıyor.

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede mahalle statüsü kazanan eski köylerin pek çok değeri de içinde barındırdığını söyledi.

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Cırgalan biberinin de bu değerlerden olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

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"Coğrafi işaret alınmasının son aşamasındayız. Geçmişinden beri bu bölgede geçim kaynağı biberdir. İnsanlar bağına bahçesine biber eker. Daha sonra da ciddi bir emekle kurutulur ve toz biber haline getirilir. Pastırmanın, sucuğun olmazsa olmazlarından birisi Cırgalan biberidir. Sucuğa, pastırmaya lezzetini veren en önemli malzemelerden biridir. Yapılacak çalışmalarla üretimin daha da artırılmasını amaçlıyoruz."

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Cırgalan biberi üretimi yapan Azime Çalış da martta ektikleri üründen eylülün başında ilk mahsulü topladıklarını belirtti.

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Hava şartları elverirse yıl içinde 6 kez biber topladıklarını dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

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"Topladıktan sonra birkaç gün kızarmaya bırakırız. Sonra çöplerini çıkarırız, 4-5 parçaya böleriz, kurumaya bırakırız. Çöpünü ayıklamaya 'çöpleme', parçalamaya 'yırtma' deriz. Kuruyunca çiğneriz, tozunu alırız, değirmene göndeririz. Tozunu almazsak zehir gibi acı olur, yenmez."

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Yıllardır geçimini biber üretiminden sağladığını anlatan Çalış, "60 yaşındayım, eşimi yıllar önce kaybettiğimde gelirimiz yoktu. 45 yıldır bu biberi ekerim, toplarız. 4 çocuğumu da biber sayesinde üniversitede okuttum" dedi.

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Çalış, bu yıl 350 kilogramdan fazla toz biber elde etmeyi beklediğini kaydetti.

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