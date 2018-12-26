Bir yudum alır almaz yeni yıl havasına girmenizi sağlayacak içecek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Portakal reçeli nasıl yapılır sorusunun yanıtı, kahvaltıda tatlıya doymak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer lan portakal reçelinin yapımı oldukça basit. Peki, portakal reçeli nasıl yapılır? İşte tarifi
Su böreğini seven ancak zahmetli olması nedeniyle gözü korkanlar için şahane bir önerimiz var: Milföyden kolay su böreği. Makarna ve milföy, kaşar ve dil peyniriyle buluşuyor, fırında piştikten sonra çıtır çıtır yeniyor. İşte, adım adım milföyden kolay su böreği tarifi