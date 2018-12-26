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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
26 Aralık 2018 - 10:44,

Bir yudum alır almaz yeni yıl havasına girmenizi sağlayacak içecek tarifleri

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yeni yılı evde sevdikleriyle geçirmek isteyenler şimdiden menülerini hazırladı. Yılbaşı sofrası için ana yemek, pilav ve tatlı gibi önemli başlıklara karar verdiniz. Peki ya içecekleriniz hazır mı? Unutmayın, bir yudum alır almaz içinizde yılbaşı neşesini uyandıracak içecekler olmadan yılbaşı sofraları eksik kalır. Özellikle nane, çikolata gibi yılbaşıyla özdeşleşmiş lezzetleri kullanarak hazırlayabileceğiniz birkaç tarifi biz sizin için derledik. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış…

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Nane, çikolata ve portakal bir araya gelir de ortaya kötü bir sonuç çıkabilir mi? Kesinlikle mümkün değil. Hele bir de bu karışımı şık bir bardakta servis ederseniz, ağız sulandırıcı bir görüntü çıkar ortaya. Kısa sürede hazırlanmasıyla da oldukça pratik olan bu içeceği ister kendiniz için ister özel günlerde misafirlerinize ikram edin.

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Elma ve tarçın ikilisinin birlikteliğiyle ortaya hem muhteşem bir lezzet çıkıyor hem de insanın içi ısınıyor. Bu tarifimizde bu ikiliyi nefis bir içecekte birleştirelim dedik. Özel günlerde de zevkle servis edebileceğiniz elmalı sıcak punch tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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Hindistan cevizi geleneksel olarak rendesini tatlılarda kullandığımız bir meyve. Ancak son yıllarda yağı da, sütü de mutfaklarımızda kendine yer edinmeye başladı. Bu tarifte de Hindistan cevizinin sütünü kullanarak çok beğeneceğiniz bir milkshake yaptık. İçinde bir gram hayvansal gıda olmadığından veganlar da gönül rahatlığıyla içebilir.

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Ananas ve yeşil limon en lezzetli meyvelerin başında geliyor. Bu ikiliyi nefis kokteyllerde bir araya getirebilirsiniz. Aşağıda tarifi bulunan alkolsüz kokteyl de bunlardan biri. Arzu ederseniz içine mango suyu da ekleyebileceğiniz kokteylinizin yapılışı çok kolay. Şimdiden afiyet olsun!

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Misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz harika bir ahududulu kokteyl tarifimiz var. Tek yapmanız gereken meyveler ve şekerle klasik bir şurup hazırlayıp ardından bu şurubu soda ve gazozla hafifletmek. İsterseniz servis ederken bardağa buz da ekleyebilirsiniz.

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Türkçe adı gülhatmi olan hibiskus çiçeğinin meyveleriyle yapılan bu buzlu çay, ekşi lezzetlerden hoşlananlar için geliyor. Yapılışı çok pratik olan hibiscus iced tea'nin kırmızı rengi de göz zevkinize hitap ediyor. Özel günler için kolayca yapılabilecek farlı bir içecek tarifi ararsanız mutlaka deneyin.

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