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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA ve İHA
06 Kasım 2018 - 15:26,

Aslan, fil, zürafa... Kasalarca meyve heykele dönüştü

Bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında narenciye ürünlerinden aslan, fil, zürafa, otomobil, motosiklet ve gitar gibi ilginç figürler oluşturuluyor.

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Mersin'de bu yıl 17-18 Kasım'da altıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları kapsamında binlerce narenciye ürünü kullanılarak ilginç figürler oluşturuluyor.

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Festivalin bugün tanıtım programı gerçekleştirildi. Programın ardından katılımcılar, festival için süslemelerin oluşturulduğu Yenişehir Fuar Alanı'nı gezdi.

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Tarım işçilerinin de yer aldığı 70 kişilik bir ekip tarafından binlerce limon, portakal ve greyfurt gibi narenciye ürünleri kullanılarak oluşturulan figürler incelendi.

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Aralarında aslan, fil, zürafa, otomobil, motosiklet ve gitar gibi ilginç figürlerin de olduğu süsleme çalışmaları kapsamında toplamda 30 figür oluşturulacak.

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Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılımının beklendiği festivalde, 30'a yakın ülkeden gösteri grupları yer alacak.

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Festivalde ayrıca, narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile, yemek etkinlikleri ve yelken gösterileri de gerçekleştirilecek.

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, festival tanıtım toplantısında, kent için narenciyenin çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Festivalin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Su, "Bu festival vesilesiyle hem narenciyemizi tanıtmış olacağız hem de gelen tüm konuklara ilimizi, ilimizin başka değerlerini, kültürümüzü tanıtmış olacağız. Festivalle ilimizin birçok değerini insanlarla buluşturacağız" dedi.

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Su, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin de 2020 yılında Mersin'de düzenleneceğini anımsatarak, "Bu festival aynı zamanda kongreye de bir başlangıç, hazırlık oluşturacaktır. Festival boyunca da kongrenin tanıtımını yapmış olacağız. Bu bakımdan festivalin kentimiz, ilimizin ekonomisi ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da renkli bir festivalin yapılacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl 6. kez gerçekleştireceğimiz Uluslararası Mersin Narenciye Festivali ile kentin tanıtımına ve bilinirliğine önemli katkı sağlayarak üreticiyi ve Mersin halkını aynı platformda buluşturmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Narenciye ürünümüzü yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak marka değerini tüm dünyaya göstereceğimiz bu coşku dolu festivalde kentin çeşitli meydanlarında yaptığımız narenciye süslemeleriyle kent estetiğini ve imajını yükseltmeyi hedefliyoruz."

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Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise festival hakkında bilgilendirme yaparak, ilki 2010 yılında düzenlenen etkinliği devam ettirmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

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Festivalin, kenti çok yönlü tanıtacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti: "Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 25'ini, ihracatının da yüzde 35'ini Mersin yapıyor. Mersin'de yapılan ihracatın yüzde 20'si narenciye ihracatı. Rakamların gösterdiği gibi Mersin, narenciyenin başkentidir. Bir sloganımız vardı, Rize için çay, Ordu ve Giresun için fındık, Malatya için kayısı neyse Mersin için, Çukurova için narenciye odur. Festival kentimiz için çok önemli bir fırsat. Amacımız, Mersin'in güler yüzünü tüm dünyaya göstermek, Mersinlilik bilincine katkı sağlamak ve kentin tüm değerlerini el ele vererek yansıtmak. Turizm potansiyelini harekete geçirerek kentimize festival bilincini aşılamayı hedefliyoruz."

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