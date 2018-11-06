Aslan, fil, zürafa... Kasalarca meyve heykele dönüştü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elmanın tescillenmesi amacıyla hazırlanan dosya, TÜRKPATENT yetkililerine teslim edildi.
Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, turistik tesislerde "İtalyan, Meksika, Fransız mutfağı" değil, Türk mutfağının sunulması, bunun da "kebap, döner veya pide"den ibaret olmaması gerektiğini belirterek, "TAFED olarak yaylalara, köylere, ustalarımızı gönderip annelerimizden, ninelerimizden dönemlerinin yemeklerinin tariflerini alıp turistik yerlerde sunabilmek için çalışma başlattık" dedi.