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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
05 Şubat 2019 - 16:50,

"Akşam ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız Lezizz günün menüsü sizin için

Birçoğumuzun işten çıkıp eve gitmesine saatler kaldı ve o klasik soru yine aklımızda oluşmaya başladı: “Bugün ne pişirsem?” Özellikle çalışanlar, işten eve gittiklerinde kısa süre içinde basit ve lezzetli bir şeyler pişirip yeme ihtiyacı içinde olduklarından sürekli farklı yemek tarifleri arıyorlar. Eğer siz de aynı gruptaysanız, akşam yemeği için hazırladığımız Lezizz günün menüsüne bir göz atmalısınız. İşte kolay, pratik ve nefis yemek tarifleri ile oluşturduğumuz Lezizz günün menüsü

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1/5

Geleneksel lezzetlerden uzaklaşıp biraz daha farklı bir çorba tarifi arıyorsanız size karamelize soğanlı patates çorbasını önerebiliriz. Bir kere kıvamı muhteşem. Üstelik mis gibi kokusuyla karamelize soğan da bu çorbanın üstüne çok yakışıyor. Özel günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.

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2/5

Kaşarlı köfteyi, güveçte denemeye ne dersiniz? Köfteleri önce fırında ya da ızgarada pişirecek ardından da güveçlere ya da ısıya dayanıklı cam kaplara yerleştirip kaşarla bir araya getireceksiniz, hepsi bu kadar. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte güveçte kaşarlı köfte yapılışı...

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3/5

Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

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4/5

Taze sebzelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzetli salata vazgeçilmeziniz olacak! Beyaz peynir ve siyah zeytinin yanı sıra limon ve portakalın suyu ve kabuklarıyla lezzet kazanan narenciye soslu bahçe salatasını zevkle tüketeceksiniz. İşte tarifi...

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5/5

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu revani tarifi, akşam yemeklerinizden sonrası için ideal. Arzu ederseniz hamuruna portakal ya da limon kabuğu rendesi de ekleyebilir ve daha farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Dar zamanların kurtarıcı tatlısı olmaya aday revaninin yapılışı hemen aşağıda. Afiyet olsun!

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Jambonlu peynirli fırın tavuk nasıl yapılır?

Tavuğun en proteinli bölümü olan tavuk göğsü, kuru oluyor gerekçesiyle hak ettiği değeri görmüyor. Ancak birkaç ilaveyle tavuk göğsünden ağız sulandıran tabaklar ortaya çıkarabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte, tavuk göğsünün en lezzetleri hallerinden biri: Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi...

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Nane limon özellikle kış mevsiminde sık sık tüketilen şifalı bir içecektir. İçine biraz da bal eklendi miydi iyi gelmediği hastalık yoktur. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı içilmesinin yanı sıra mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği söylenir. Taze naneyle de kuru naneyle de yapılabilen nane limonu siz de bol bol demleyip içebilirsiniz, bunun için hasta olmayı beklemenize gerek yok. İçine biraz da zencefil eklediğinizde şifası katlanan nane limonun yapılışı hemen aşağıda…

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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