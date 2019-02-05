"Akşam ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız Lezizz günün menüsü sizin için

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tavuğun en proteinli bölümü olan tavuk göğsü, kuru oluyor gerekçesiyle hak ettiği değeri görmüyor. Ancak birkaç ilaveyle tavuk göğsünden ağız sulandıran tabaklar ortaya çıkarabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte, tavuk göğsünün en lezzetleri hallerinden biri: Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi...
Nane limon özellikle kış mevsiminde sık sık tüketilen şifalı bir içecektir. İçine biraz da bal eklendi miydi iyi gelmediği hastalık yoktur. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı içilmesinin yanı sıra mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği söylenir. Taze naneyle de kuru naneyle de yapılabilen nane limonu siz de bol bol demleyip içebilirsiniz, bunun için hasta olmayı beklemenize gerek yok. İçine biraz da zencefil eklediğinizde şifası katlanan nane limonun yapılışı hemen aşağıda…