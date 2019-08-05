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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
05 Ağustos 2019 - 11:49,

26 yıldır bu işi yapıyorlar, şimdi yepyeni bir lezzet üretiyorlar

Denizli'de 26 yıldır gazoz üreten firma, sade ve meyve aromalı içeceğin yanı sıra şimdi lavantalı çeşidi müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor

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Denizli'de 26 yıldır gazoz üreten firma, sade ve meyve aromalı içeceğin yanı sıra şimdi de lavantalı çeşidi müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Kentte 1993 yılında kurulan Aysu Gazoz, çeşitli meyve aromalı gazozla sektörde yerini korumaya çalışıyor. Firmanın sadenin dışında limon, mandalina, çilek, elma, nar gibi meyve aromaları gazoz çeşitleri birçok kentte tüketiliyor.

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Firma, yaklaşık 2 ay önce tavsiye üzerine dememe amaçlı lavanta aromalı gazoz üretti. Lavantalı gazoz beğenilince fabrikada 23 bin şişelik ilk sipariş tamamlandı ve yeni talepleri yetiştirmek için de yoğun mesai harcanmaya başlandı.

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Aysu Gazoz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hulusi Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazoz sektöründe 1958-1972 yılları arısında çırak olarak çalıştığını ifade etti.

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Aynı sektörde bir dönem bayilik yaptığını anlatan Ay, 1993 yılında da günlük 80 bin şişe kapasiteli tesisi faaliyete geçirdiğini söyledi.

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Fabrikada sade çeşidin yanı sıra birçok meyveden gazoz ürettiğini dile getiren Ay, şöyle konuştu:

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"Bundan iki ay önce bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine lavantalı gazoz üretimi fikrini hayata geçirdim. Lavanta bahçelerinin son dönemde çok gündeme geldiğini biliyoruz. Lavantalı gazozun ileride çok iyi bir marka olacağını tahmin ediyorum, çünkü içenler beğeniyor."

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Ay, yeniliğe, modernizasyona ve hijyene çok dikkat eden bir firma olduklarını kaydetti.

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Tüketicinin nasıl bir tat istediğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ay, "Zaman zaman sahada çalışma yaparak yeni tatları pazara sunuyoruz. Bu tatlar arasında lavanta aromalı gazozumuz da yerini aldı" ifadelerini yer verdi.

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Şu anda 7-8 firmadan talep aldıklarını belirten Ay, deneme üretiminin ardından lavantalı gazozu müşterileriyle buluşturmaya hazırlandıklarını söyledi.

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Firma olarak yenilikçi ürünleri piyasaya sürmeye çalıştıklarını anlatan Ay, "Ürettiğimiz lavantalı gazoz damaklarda ayrı bir tat bırakacak. Bazı meslektaşlarım bunun tarifini almak için sıraya geçti. Bizim için de üretir misin? diye soruyorlar" şeklinde konuştu.

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