134 yıllık bir geçmişi var, piyazının lezzeti ise tescilli...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mumbar, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılmaktadır. Mumbar, genellikle kışın daha fazla tüketilir. Peki, mumbar dolması nasıl yapılır?
Çikolatanın en yoğun hissedildiği tatlılardan biri olan brownie, popülerliğini koruyor. Tatlı krizlerini en az malzemeyle, en enfes şekilde son veren brownieyi bazıları ıslak sever, bazıları da kek kıvamında. Kimisi içine ceviz ekler, kimisi eklemez. Peki, hiç tahinli brownie denediniz mi? İşte, tahinli brownie tarifi