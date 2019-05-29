Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır?
Genellikle pilavıyla bilinen firik, özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Daha çok Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü bir lezzet olan firik, buğday tanelerinin olduğu bölümün ateş üzerinde kavrulmasıyla yapılır. Peki, firik tam olarak nedir, firik pilavı nasıl yapılır?
Freekeh veya frik, lezzetini oluşturmak için kavrulmuş ve ovalanmış yeşil durum buğdayından yapılmış bir tahıl ürünüdür. Levantine ve Kuzey Afrika mutfaklarından türetilmiş, durum buğdayının doğduğu doğu Akdeniz Havzası ülkelerinin birçoğunda popüler kalan antik bir yemektir.
FİRİK PİLAVI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
• 1 çay bardağı haşlanmış nohut
• 2 su bardağı firik
• 1 su bardağı bulgur
• 1 soğan
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 6 su bardağı su
• Tuz
• Kırmızı pul biber
Hazırlanışı
Ayıklanmış firik ve bulguru kuru halde birbiriyle harmanlayın.
Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında kavurun.
Biber salçasını ilave edin.
Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin.
Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatıp haşlanmış nohudu ilave edin. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
Demlendikten sonra yanında üzüm-elma suyu ile servis yapın.