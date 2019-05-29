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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır?

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Firik nedir? Firik pilavı nasıl yapılır?

Genellikle pilavıyla bilinen firik, özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Daha çok Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü bir lezzet olan firik, buğday tanelerinin olduğu bölümün ateş üzerinde kavrulmasıyla yapılır. Peki, firik tam olarak nedir, firik pilavı nasıl yapılır?

Freekeh veya frik, lezzetini oluşturmak için kavrulmuş ve ovalanmış yeşil durum buğdayından yapılmış bir tahıl ürünüdür. Levantine ve Kuzey Afrika mutfaklarından türetilmiş, durum buğdayının doğduğu doğu Akdeniz Havzası ülkelerinin birçoğunda popüler kalan antik bir yemektir.

FİRİK PİLAVI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

• 1 çay bardağı haşlanmış nohut
• 2 su bardağı firik
• 1 su bardağı bulgur
• 1 soğan
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı biber salçası
• 6 su bardağı su
• Tuz
• Kırmızı pul biber

Hazırlanışı

Ayıklanmış firik ve bulguru kuru halde birbiriyle harmanlayın.
Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında kavurun.
Biber salçasını ilave edin.
Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin.
Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatıp haşlanmış nohudu ilave edin. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
Demlendikten sonra yanında üzüm-elma suyu ile servis yapın.

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