Evde pudra şekeri nasıl yapılır? Ev yapımı pudra şekerinin tarifi ve püf noktaları
Pudra şekeri tatlılarda çok sık kullandığımız, lezzetli bir malzeme. Özellikle kurabiyeler için olmazsa olmaz. Ancak her zaman evde pudra şekeri bulmak kolay değil. Bu sorunun en kolay çözümü, pudra şekerinizi evde kendiniz yapmanız. Bunun için ihtiyacınız olan sadece iki malzeme. Sizin için evde pudra şekeri yapılışının inceliklerini araştırdık. Afiyet olsun…
Evde pudra şekeri yapmak için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var: Toz şeker ve nişasta. Malzemelerin miktarları ise şöyle:
1 su bardağı beyaz toz şeker
1 çorba kaşığı nişasta
Gelelim pudra şekerinin yapılışına…
Toz şeker ve nişastayı mutfak robotuna alın ve iyice toz haline gelene kadar 1-1,5 dakika boyunca robottan geçirin. Katkısız, doğal pudra şekeriniz hazır.
Pudra şekeri için buğday nişastası da mısır nişastası da kullanılabilir. Mısır nişastası kullandığında biraz daha tatlı bir pudra şekeri elde edersiniz.
Ev yapımı pudra şekerinizi marketten aldığınız pudra şekeri gibi kullanabilirsiniz.