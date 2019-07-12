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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
12.07.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Evde pudra şekeri nasıl yapılır? Ev yapımı pudra şekerinin tarifi ve püf noktaları

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Evde pudra şekeri nasıl yapılır? Ev yapımı pudra şekerinin tarifi ve püf noktaları

Pudra şekeri tatlılarda çok sık kullandığımız, lezzetli bir malzeme. Özellikle kurabiyeler için olmazsa olmaz. Ancak her zaman evde pudra şekeri bulmak kolay değil. Bu sorunun en kolay çözümü, pudra şekerinizi evde kendiniz yapmanız. Bunun için ihtiyacınız olan sadece iki malzeme. Sizin için evde pudra şekeri yapılışının inceliklerini araştırdık. Afiyet olsun…

Evde pudra şekeri yapmak için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var: Toz şeker ve nişasta. Malzemelerin miktarları ise şöyle:

1 su bardağı beyaz toz şeker
1 çorba kaşığı nişasta

Gelelim pudra şekerinin yapılışına…

Toz şeker ve nişastayı mutfak robotuna alın ve iyice toz haline gelene kadar 1-1,5 dakika boyunca robottan geçirin. Katkısız, doğal pudra şekeriniz hazır.

Pudra şekeri için buğday nişastası da mısır nişastası da kullanılabilir. Mısır nişastası kullandığında biraz daha tatlı bir pudra şekeri elde edersiniz.

Ev yapımı pudra şekerinizi marketten aldığınız pudra şekeri gibi kullanabilirsiniz.

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