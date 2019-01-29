Evde lahmacun nasıl yapılır?
Lahmacun yediden yetmişe herkesin bayıldığı bir yemek. Üstelik diğer fast food’lara göre de çok daha ekonomik ve sağlıklı. Herkesin lahmacun zevki de farklı elbette; kimi çıtır seviyor, kimi daha yumuşak. Ancak malzemenin bol olması her şekilde şart. Peki lahmacunu evde yapıp, dilediğiniz gibi yiyemez misiniz? Tabii ki yiyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yer alan püf noktalarımız ve tarifimiz. İşte nefis ev yapımı lahmacun tarifi…
Öncelikle aklınızda tutmanız gereken birkaç önemli noktayı vurgulayalım. Lahmacun mayalı hamurla yapılır. Hamurun kolayca mayalanması için ılık su kullanmak önemlidir.
Şanlıurfa usulü lahmacun soğanlı, Gaziantep usulü lahmacun ise sarımsaklı olur. Biz tarifimizde hem soğan hem de sarımsak kullandık ama siz damak zevkinize göre bu malzemelerin miktarını değiştirebilir, ayarlayabilirsiniz.
Bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta da lahmacun harcına çok fazla domates koymamanız gerektiği. Çok fazla domates harcı sulandırır ve tadını kaçırır.
Son olarak pişirme aşamasında taş fırın kıvamı elde etmek isterseniz bir pizza taşından ya da özel yaptırabileceğiniz bir mermer plakadan faydalanabilirsiniz.
Geldik lahmacunun yapılışına. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri sıralayalım:
Hamur için:
500 gram un
Yarım paket yaş maya
200 gram su
10 gram tuz
İç harcı için:
500 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım demet maydanoz
Soğan ve sarımsağı birlikte robottan geçirin ya da rendeleyin.
Kıyma, soyup küp küp doğradığınız domates, halka halka doğranmış biber, salçalar, tuz, karabiber, pul biber, ince kıyılmış maydanoz ve soğan sarımsak karışımını bir kapta bir araya getirin ve karıştırın.
Harcı dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.
Unu geniş bir kapa eleyin. Mayayı ılık suyla ezerek canlandırın.
Hamuru güzelce yoğurun. Tuzunu en son ekleyin.
Yoğurduğunuz hamuru bezelere ayırıp hafifçe unladığınız tezgahta üstlerine nemli bir bez örterek mayalanmaya bırakın.
Fırını fansız programda 170 derecede ısıtın.
Bezeleri oklava ya da merdaneyle açıp kıymalı harcı üstlerine iyice sıvayarak yayın.
Lahmacunları fırına verin, kendi zevkinize göre çıtır ya da yumuşak olacak şekilde kızartın. Lahmacunlar hazır!
Yanında yeşillik, limon, sumaklı soğan ve ayranla servis edin.
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