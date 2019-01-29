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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Evde lahmacun nasıl yapılır?

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Evde lahmacun nasıl yapılır?

Lahmacun yediden yetmişe herkesin bayıldığı bir yemek. Üstelik diğer fast food’lara göre de çok daha ekonomik ve sağlıklı. Herkesin lahmacun zevki de farklı elbette; kimi çıtır seviyor, kimi daha yumuşak. Ancak malzemenin bol olması her şekilde şart. Peki lahmacunu evde yapıp, dilediğiniz gibi yiyemez misiniz? Tabii ki yiyebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yer alan püf noktalarımız ve tarifimiz. İşte nefis ev yapımı lahmacun tarifi…

Öncelikle aklınızda tutmanız gereken birkaç önemli noktayı vurgulayalım. Lahmacun mayalı hamurla yapılır. Hamurun kolayca mayalanması için ılık su kullanmak önemlidir.

Şanlıurfa usulü lahmacun soğanlı, Gaziantep usulü lahmacun ise sarımsaklı olur. Biz tarifimizde hem soğan hem de sarımsak kullandık ama siz damak zevkinize göre bu malzemelerin miktarını değiştirebilir, ayarlayabilirsiniz.

Bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta da lahmacun harcına çok fazla domates koymamanız gerektiği. Çok fazla domates harcı sulandırır ve tadını kaçırır.

Son olarak pişirme aşamasında taş fırın kıvamı elde etmek isterseniz bir pizza taşından ya da özel yaptırabileceğiniz bir mermer plakadan faydalanabilirsiniz.

Tost makinesinde fındık lahmacun tarifi
Tost makinesinde fındık lahmacun tarifi

Geldik lahmacunun yapılışına. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri sıralayalım:

Hamur için:
500 gram un
Yarım paket yaş maya
200 gram su
10 gram tuz
İç harcı için:
500 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım demet maydanoz

Soğan ve sarımsağı birlikte robottan geçirin ya da rendeleyin.

Rulo lahmacun böreği tarifi
Rulo lahmacun böreği tarifi

Kıyma, soyup küp küp doğradığınız domates, halka halka doğranmış biber, salçalar, tuz, karabiber, pul biber, ince kıyılmış maydanoz ve soğan sarımsak karışımını bir kapta bir araya getirin ve karıştırın.

Harcı dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.

Unu geniş bir kapa eleyin. Mayayı ılık suyla ezerek canlandırın.

Hamuru güzelce yoğurun. Tuzunu en son ekleyin.

Yoğurduğunuz hamuru bezelere ayırıp hafifçe unladığınız tezgahta üstlerine nemli bir bez örterek mayalanmaya bırakın.

Fırını fansız programda 170 derecede ısıtın.

Tencerede lahmacun tarifi
Tencerede lahmacun tarifi

Bezeleri oklava ya da merdaneyle açıp kıymalı harcı üstlerine iyice sıvayarak yayın.

Lahmacunları fırına verin, kendi zevkinize göre çıtır ya da yumuşak olacak şekilde kızartın. Lahmacunlar hazır!

Yanında yeşillik, limon, sumaklı soğan ve ayranla servis edin.

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