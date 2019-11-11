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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Evde kestane nasıl pişirilir? Fırında kestane nasıl yapılır?

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Evde kestane nasıl pişirilir? Fırında kestane nasıl yapılır?

Havaların soğumasıyla birlikte kestaneler de pazar ve market tezgahlarında yer almaya başladı. Diğer sebze ve meyveler gibi kestane de ne kadar taze olursa pişirmesi o derece kolay, tüketmesi oldukça keyifli olur. Bu nedenle kestaneyi tam mevsiminde tüketmeye özen gösterilmelidir. Kestanenin bir lezzet sırrı ise pişirme yönteminde. Peki, evde kestane nasıl pişirilir?

Kış mevsimi demek, aynı zamanda kestane mevsimi demek. Üzerine çizik atılan kestaneler çıtır çıtır olana dek pişirilir, aile üyeleriyle sıcacık çay eşiğinde tüketilir. En güzel kestane eski usul sobanın üzerinde pişirilen olsa da bu lezzeti evinizde de yakalayabilirsiniz. Peki, aile sohbetlerinin en sevilen lezzeti kestane nasıl pişirilir? Ocak ve fırında kestane pişirme aşamalarını derledik.

Ocakta kestane nasıl pişirilir?

Kestanelerinizi ocağınızın üzerine yerleştireceğiniz bir közleme tavası, döküm tava ya da sacın üzerinde de pişirebilirsiniz. Önce kestanelerin bombeli yüzeylerini yarıya kadar hilal şeklinde kesin sonra ocağın üzerinde ısıtmaya başladığınız sacın üzerine yerleştirin. Arada bir kestaneleri çevirin. Piştikten sonra birkaç dakika soğumaya bırakın ve soyarak afiyetle yiyin.

Fırında kestane nasıl yapılır?

Kestanelerin her birinin bombeli kısmına keskin bir bıçak ile çarpı şeklinde kestikler atın. Böylece kestanenin pişirme süresi kısalacaktır. Bu işlemi yaparken önceden ısıttığınız fırınınızı 200 dereceye getirin. Kestaneleri fırın tepsisine kesikli yüzleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Daha iyi pişmeleri için kestanelerin üzerine çok az su dökebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika pişirdikten sonra 20 dakikada bir kestaneleri kontrol edin ve çevirin. Kabukları kolayca ayrılmaya başladıysa pişmiştir. Birkaç dakika soğumasını bekledikten sonra kabuklarını temizleyin.

 

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