Evde hindi dolması nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi nasıl, kaç saatte pişer?

Hindi dolması, yılbaşı sofralarının geleneklerinden biri haline geldi. İç pilavlı hindi dolması, özellikle yılbaşı kutlamasında kalabalık bir grubu ağırlayacak olanlar için kurtarıcı bir lezzet. Ancak pişirmesi biraz zahmetli ve sırrı iç pilavı olan yılbaşı hindisini hazırlarken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir, evde hindi dolmasının iç harcı nasıl olmalı?

YILBAŞI HİNDİSİ KAÇ SAATE PİŞER?



Yılbaşı hindisini dondurulmuş alacaksınız buzun tamamen çözülmesini bekleyin. Ancak kesinlikle sıcak su kullanmamalısınız. Bu etinizin bozulmasına ve bakteri üremesine neden olur. Fırınınızın yeterince büyük olması çok önemli çünkü hindi pişerken fırının tavanından en az 10 santimetre uzakta olması gerekir, aksi takdirde hindinin tepe noktası hemen yanabilir. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmak, etin her tarafının pişmesini kolaylaştırır. Eğer torba ya da folyo kullanacaksanız fırının sıcaklığını 200 dereceye kadar çıkarabilirsiniz. Orta büyüklükte bir hindinin pişmesi için fırında en az 3 saat kalması gerekir. Hindiniz çok büyükse bu süre 4 saate uzayabilir.



İÇ PİLAV NASIL OLMALI?



Yılbaşı hindisinin en iyi arkadaşı kuş üzümlü, kestaneli iç pilavdır. İp pilav yapımında kestane kullanacaksanız kestaneleri önceden biraz haşlayın, böylece hem daha kolay soyulur hem de pilavın içinde daha yumuşak olur. Soğan, kestane, kuş üzümünü biraz kavurduktan sonra hindinin ciğerini de güzelce temizleyip içine küçük küçük doğrayın. Bu pilavınızın lezzetini artıracaktır. Son olarak pirinci ve suyu ekleyerek normal pilav pişirir gibi pilavınızı hazırlayın.

İÇ PİLAV NE ZAMAN DOLDURULMALI?



Çiğ hindinin içine az pişirilmiş bir iç pilav doldurarak fırına verirseniz başarısız olma ihtimaliniz artar. Hindi hafif soğuduktan sonra içine hazırladığınız pilavı doldurun ve tekrar fırına verin.

EVDE HİNDİ DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

4 kg'lık bir hindi (temizlenmiş, pişmeye hazır),

7 çorba kaşığı tereyağı,

1 diş dövülmüş sarımsak,

ince rendelenmiş 1 portakalın kabuğu,

1 kahve kaşığı pul kırmızı biber.

Pilav harcı

2 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 orta boy soğan, 500 gr. kıyılmış sosis, 125 gr. haşlanmış pirinç, 3 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu, 1+yarım tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 çırpılmış yumurta, 3 çorba kaşığı kuş üzümü yada kuru üzüm

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Önce fırınınızı yüksek sıcaklığa (230 °C) getirip ısıtınız. Harcı hazırlamak için, orta boy bir tencerede 2 çorba kaşığı rafine yağı orta ateşte kızdırınız. Yağ kızınca soğanları katıp ara sıra karıştırarak 5-6 dakika, soğanlar yumuşak ve pembe olana kadar kızartınız. Sosisleri ekleyip sürekli karıştırarak 5 dakika, sosislerin pembeliği gidene kadar pişirip tencerenin içindekileri büyük bir kaseye boşaltınız. Geri kalan harç malzemesini de kaseye katıp iyice karıştırınız. Harcı hindinin karnına doldurup iplikle dikiniz. Küçük bir kasede 7 çorba kaşığı yağ, sarımsak, portakal kabuğu rendesi ve pul kırmızı biberi iyice karıştırıp düz bir bıçakla hindinin her yanına sürünüz.

Hindiyi fırın tepsisine yerleştirip fırına sürerek 10 dakika kızartınız. Fırının sıcaklığını azaltıp (170°C), 3 saat daha pişiriniz. Hindinin buduna bıçak batırıldığında akan su renksizse hindi pişmiş demektir. Tepsiyi fırından alıp karnındaki iplikleri çıkararak atınız. Hindiyi ve suyunu ısıtılmış bir servis tabağına aktarıp servis ediniz.