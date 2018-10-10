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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Evde hamursuz pizza nasıl yapılır?

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Evde hamursuz pizza nasıl yapılır?

Sağlıklı ve pratik pizza hazırlamanın sırrı hamur yerine alternatif malzemeler kullanmaktan geçiyor. İşte öneriler...

Eğlenceli arkadaş ortamlarında sohbet ederken, film izlerken ya da gece acıktığınızda ilk aklınıza gelen alternatiflerden biri, şüphesiz pizza! Üzerine eklenecek malzemelerle çok çeşitli şekillerde hazırlanan pizzanın tabanını hamursuz hazırlamak bile mümkün.

Patatesli: Patates, hamur kullanmadan pizza yapmanın yollarından biri ve belki de en doyurucu olanı! Bunun için yapmak istediğiniz pizza miktarına uygun sayıda patates haşlayın ve soyun. Patateslerin daha kolay ve çabuk haşlanmasını isterseniz, küçük boyda patatesler tercih edin. Haşlanmış patatesleri soyun ve bir kapta ezin. Ezdiğiniz patateslerin üzerini kapatarak yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Böylece patatesin kıvam kazanmasını sağlamış olacaksınız. Daha sonra patatesi bir kaba yayın ve üzerine pizza harcı olarak kullanmak istediğiniz malzemeleri ekleyin. Patatesin içine ya da üzerine kaşar peyniri ekleyerek, tabanın harcı daha sıkı tutmasını da sağlayabilirsiniz. Pizza malzemesi olarak; salam, sosis, sucuk, kırmızı biber, yeşil biber, ton balığı, soğan, kurutulmuş et, cheddar peyniri, patlıcan, enginar, tavuk, deniz ürünleri, mantar, mısır veya zeytin kullanabilirsiniz.

Evde hamursuz pizza nasıl yapılır

Karnabaharlı: Hamur kullanmadan yapılabilecek pizzalardan bir diğeri de karnabaharlı pizza. Bunun için yine pizza miktarına göre yarım ya da tam karnabaharı küçük parçalara ayırarak tencereye alın ve üzerine su ekleyin. Karnabaharları zaman zaman kontrol ederek haşlayın ancak çok fazla yumuşamamalarına dikkat edin. Karnabaharları haşladıktan sonra blender'a alın ya da bir çatal yardımıyla ezin. Tamamen parçaladığınız karnabaharları temiz bir beze koyarak suyunu sıkın. Suyu alınmış karnabahar püresini bir kaba yayın ve baharat ekleyin. Kaşıkla bastırarak iyice sıkışmasını sağlayın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Evde hamursuz pizza nasıl yapılır

Kinoalı: Pizza tabanı için kullanabileceğiniz bir diğer ürün ise kinoa! Bunun için ihtiyacınız olan 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kinoa tohumu, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve isteğe göre keten tohumu ve karabuğday. Yumurtaları güzelce çırptıktan sonra içerisine haşlanmış ve yumuşamış kinoaları ve yulaf kepeğini karıştırın ve güzelce çırpın. Daha sonra baharatları ekleyin. Bu aşamada dilerseniz sindirimi güçlendirici keten tohumu ve yine haşlanmış karabuğdayı ekleyebilirsiniz. Bu karışımı bir tavaya dökün ve kapağını kapatarak üstlü altlı pişmesini bekleyin. Yulaf kepeği, bu karışımın kabarmasını ve doyurucu bir nitelik kazanmasını sağlayacak. Daha sonra üzerine malzemeleri dökün ve fırınlayın.

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