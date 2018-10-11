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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
11.10.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Evde farklı soğuk çaylar denemek isteyenler için basit fikirler

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Evde farklı soğuk çaylar denemek isteyenler için basit fikirler

Gazlı içecek tüketmek istemeyenlerin kurtarıcısı soğuk çay birçok şekilde lezzetlendirilebiliyor. İşte işinize yarayacak birkaç fikir...

Genellikle sıcak olarak tüketmeye alıştığımız çay, sıcak havalarda içimizi serinleten soğuk alternatifiyle de oldukça popülerleşti. Dışarıdan hazır alınabilen soğuk çayı, kendiniz evde hazırlayabileceğinizi de biliyor muydunuz? İşte size yepyeni soğuk çay fikirleri...

Farklı aromalı soğuk çayların tarifine geçmeden önce, sadece soğuk çayın yapımına bakmakta fayda var.

Evde soğuk çay yapmak için, 2-3 çorba kaşığı siyah çayı veya eğer sallama çay kullanıyorsanız 4-5 poşet sallama çayı 1 demliğe alın ve içine 1 adet büyük limonun rendesini ekleyin. Kaynatmış olduğunuz 1,5 litre kadar suyu biraz soğuduktan sonra demliğe boşaltın. Çayın içine direkt olarak kaynar su eklemek, tadının acılaşmasına neden olur. 5 dakika kadar bekledikten sonra çayları süzün ve soğuk çayınızı buzdolabına alın. Birkaç saat beklettikten sonra içine buz parçaları ekleyerek servis edebilirsiniz. İşte farklı soğuk çay fikirleri...

Çilek: Soğuk çayınızı hazırladıktan sonra içine çilek parçacıkları ilave edin. Çilekli soğuk çayınızı daha da farklılaştırmak için, 2-3 karanfil ve 1 çubuk tarçından faydalanabilirsiniz.

Evde farklı soğuk çaylar denemek isteyenler için basit fikirler

Yaban Mersini: Soğuk çayınızın içine bir avuç küçük parçalara ayrılmış yaban mersini ekleyin. Yaban mersini yerine yaban mersini şurubu da kullanabilirsiniz.

Yeşil Çay: Yeşil çayın kendine has tadını soğuk çayda da kullanabilirsiniz. Bunun için soğuk çayı demlerken içine 2 tatlı kaşığı kadar yeşil çay ve kabuklu vanilya ekleyin. Bol limon ve buzla servis edin.

Kavun: En sevilen yaz meyvelerinden olan kavun da soğuk çaya kendine özgü bir aroma verir. Kavun aroması için meyvenin kendisini değil çekirdeklerini kullanmanız gerek. Kavunun çekirdeklerini genişçe bir tepsiye alarak kurutun. Kuruyan çekirdekleri blender'dan geçirin veya havanda dövün. Elde ettiğiniz tozu bir miktar suyun içerisine alın ve kaynatın. Daha sonra soğutun ve soğuk çaya ilave edin.

Zencefil ve Nane: Hem faydalı hem de lezzetli olan bu soğuk çay tarifi için taze veya toz zencefil kullanabilirsiniz. Soğuk çayın içine bir avuç taze nane yaprağı ekleyin. Eğer toz zencefil kullanacaksanız, 1 tatlı kaşığı kadar zencefil eklemeniz yeterli olacaktır. Ancak, toz zencefil çayınızı bulanıklaştıracağı için taze zencefil kullanmayı tercih edebilirsiniz. Taze zencefili de rendeleyerek soğuk çayın içine atın ve aromasını verdikten sonra çıkarın.

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