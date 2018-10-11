Evde farklı soğuk çaylar denemek isteyenler için basit fikirler
Gazlı içecek tüketmek istemeyenlerin kurtarıcısı soğuk çay birçok şekilde lezzetlendirilebiliyor. İşte işinize yarayacak birkaç fikir...
Genellikle sıcak olarak tüketmeye alıştığımız çay, sıcak havalarda içimizi serinleten soğuk alternatifiyle de oldukça popülerleşti. Dışarıdan hazır alınabilen soğuk çayı, kendiniz evde hazırlayabileceğinizi de biliyor muydunuz? İşte size yepyeni soğuk çay fikirleri...
Farklı aromalı soğuk çayların tarifine geçmeden önce, sadece soğuk çayın yapımına bakmakta fayda var.
Evde soğuk çay yapmak için, 2-3 çorba kaşığı siyah çayı veya eğer sallama çay kullanıyorsanız 4-5 poşet sallama çayı 1 demliğe alın ve içine 1 adet büyük limonun rendesini ekleyin. Kaynatmış olduğunuz 1,5 litre kadar suyu biraz soğuduktan sonra demliğe boşaltın. Çayın içine direkt olarak kaynar su eklemek, tadının acılaşmasına neden olur. 5 dakika kadar bekledikten sonra çayları süzün ve soğuk çayınızı buzdolabına alın. Birkaç saat beklettikten sonra içine buz parçaları ekleyerek servis edebilirsiniz. İşte farklı soğuk çay fikirleri...
Çilek: Soğuk çayınızı hazırladıktan sonra içine çilek parçacıkları ilave edin. Çilekli soğuk çayınızı daha da farklılaştırmak için, 2-3 karanfil ve 1 çubuk tarçından faydalanabilirsiniz.
Yaban Mersini: Soğuk çayınızın içine bir avuç küçük parçalara ayrılmış yaban mersini ekleyin. Yaban mersini yerine yaban mersini şurubu da kullanabilirsiniz.
Yeşil Çay: Yeşil çayın kendine has tadını soğuk çayda da kullanabilirsiniz. Bunun için soğuk çayı demlerken içine 2 tatlı kaşığı kadar yeşil çay ve kabuklu vanilya ekleyin. Bol limon ve buzla servis edin.
Kavun: En sevilen yaz meyvelerinden olan kavun da soğuk çaya kendine özgü bir aroma verir. Kavun aroması için meyvenin kendisini değil çekirdeklerini kullanmanız gerek. Kavunun çekirdeklerini genişçe bir tepsiye alarak kurutun. Kuruyan çekirdekleri blender'dan geçirin veya havanda dövün. Elde ettiğiniz tozu bir miktar suyun içerisine alın ve kaynatın. Daha sonra soğutun ve soğuk çaya ilave edin.
Zencefil ve Nane: Hem faydalı hem de lezzetli olan bu soğuk çay tarifi için taze veya toz zencefil kullanabilirsiniz. Soğuk çayın içine bir avuç taze nane yaprağı ekleyin. Eğer toz zencefil kullanacaksanız, 1 tatlı kaşığı kadar zencefil eklemeniz yeterli olacaktır. Ancak, toz zencefil çayınızı bulanıklaştıracağı için taze zencefil kullanmayı tercih edebilirsiniz. Taze zencefili de rendeleyerek soğuk çayın içine atın ve aromasını verdikten sonra çıkarın.
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