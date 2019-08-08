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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
08.08.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Evde çikolata nasıl yapılır? Ev yapımı çikolatanın püf noktaları nelerdir?

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Evde çikolata nasıl yapılır? Ev yapımı çikolatanın püf noktaları nelerdir?

Çikolata çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de vazgeçmek istemediği lezzetlerden. Dışardan aldığımız çoğu çikolatayı tüketirken aklımıza “Sağlıklı mı değil mi?” sorusu geliyor. Oysa bu sorunun çok kolay bir çözümü var: Evde çikolata yapmak! Kulağa çok zor bir işmiş gibi geliyor ama birkaç püf noktasına dikkat ederek siz de evde kendi doğal ve pratik çikolatanızı kolayca yapabilirsiniz. Sizler için evde çikolata yapmanın yolunu ve püf noktalarını araştırdık…

Evde çikolata yapmak için kuvertür çikolatayı benmari denen yöntemle su buharı kullanarak eritmek gerekir. Benmari (Bain Marie) Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Isıyla doğrudan temas etmesi istenmeyen besinler için kullanılan bir yöntemdir.

Bu yöntemde, kullanılacak kap çok önemlidir. Uygun ve doğru bir tencereyle daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

Yöntemin püf noktası ise, üst üste gelen iki kabın birbiriyle temas etmemesidir.

İçteki yani eritmek istediğiniz malzemenin içinde bulunduğu kaba su girmemelidir. Buna özen göstermelisiniz. Aksi durumda erittiğiniz malzemeye su karışır. Bunu önlemenin en kolay yolu alttaki tencerenin tabanına temiz bir mutfak bezi yerleştirip ikinci kabı bu bezin üzerine oturtmaktır.

Sonuç olarak benmari, gıdanın içinde bulunduğu kabın su dolu başka bir kap içine oturtularak alttaki suyun buharıyla yavaş yavaş pişirilmesi işlemidir.

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50 gramı 2000 liraya satıldı, yerken bile elinizi değdiremiyorsunuz
50 gramı 2000 liraya satıldı, yerken bile elinizi değdiremiyorsunuz

Benmari usulü nasıl uygulanır?

Isıya dayanıklı bir kabı yarısını geçmeyecek şekilde su ile doldurun.

Kabın içine dibi suya değmeyecek şekilde ilkinden biraz daha küçük ve yine ısıya dayanıklı ikinci bir kap koyun.

Üstteki kabın içine pişirilecek ya da eritilecek malzemeyi koyun.

Kabı ocağa koyun, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirme/eritme işlemini yapın.

Bu yöntemde kullanılan iki kabın da ısıyı çabuk iletmeyen malzemeden yapılmış olmasına dikkat edin. Örneğin emaye saklama kapları bu yöntem için uygun değildir.

Evde çikolata nasıl yapılır Ev yapımı çikolatanın püf noktaları nelerdir

Evde çikolata nasıl yapılır?

Temel olarak çikolata kakao yağı, kakao ve vanilya özütünden oluşur. Dilerseniz yapacağınız çikolatalara fındık, ceviz ya da üzüm de ekleyebilirsiniz. Bu aşama sizin hayal gücünüze kalmış…

Şimdi gelelim yapacağımız çikolatanın malzemelerine:

150 mililitre eritilmiş kakao yağı
2,5 yemek kaşığı kakao
5-6 damla vanilya özütü
3 yemek kaşığı bal (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
1 çay kaşığının yarısı kadar tuz
Silikon kalıplar

Yapılışı:
Öncelikle kakao yağını tencerede kısık ateşte eritin. Kakao yağını yakmamaya dikkat edin. Eğer yanarsa çikolatanın tadını ve kıvamını da etkileyebilir.
Erimiş kakao yağına diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.
Hazırladığınız çikolatayı silikon kaplara dökün ve buzdolabında 3-4 saat donmasını bekleyin.
Dilerseniz buzdolabına koymadan önce üstüne ceviz ya da fındık serpiştirin.

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