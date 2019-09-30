Etli ekmek nasıl yapılır? Adım adım etli ekmek tarifi
Konya ve Sivas yöresine özgü bir lezzet olan etli ekmek, içli pide ve lahmacuna benzeyen bir hamur işidir. Etli ekmek yaparken kıyma veya kuşbaşı doğranmış şeklindeki dana eti, ve her biri ince doğranmış soğan, domates ve biberden oluşan karışım uzunlamasına açılmış hamurun üzerine yayılır, çift yönlü pişirilir. İşte, adım adım etli ekmek tarifi
Konya’nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan ve ‘coğrafi işaret tescili’ olan etli ekmek, Türkiye’nin dört bir yanında ün salmış durumda. Peki, evde etli ekmek nasıl yapılır? İşte, adım adım etli ekmek tarifi…
Hamuru için:
• 3 su bardağı un
• 1 tatlı kaşığı şeker
• 1 paket instant maya
• Bir tutam tuz
• Aldığı kadar su
İç harcı için:
• 500 gram iri çekilmiş dana kıyma
• 1 adet kuru soğan
• 4 adet yeşil biber
• 2 yemek kaşığı domates sosu
• 1 tutam maydanoz
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı toz biber
Hazırlanışı
Maya, şeker ve tuzu ılık suda eritin.İçine unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın.Hamurunuzu üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmesi için kenara alın.Bu esnada etli ekmeğin iç harcını hazırlamaya başlayın.Soğanları, maydanozları ve biberleri incecik kıyın.Domates sosu, kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp yoğurun.Dinlenen hamurlarınızı merdane yardımıyla ince uzun oval şeklinde açın.Kıymalı harcı hamurların üzerine yayın.Tepsiye fırın kağıdı serip etli ekmekleri üzerine yerleştirin.Fırını 250 dereceye ayarlayıp biraz ısıtın.Tepsiyi fırına verip 8-10 dakika kadar pişirin.Dikdörtgen dilimleyip sıcak sıcak servis yapın.