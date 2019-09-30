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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.09.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Etli ekmek nasıl yapılır? Adım adım etli ekmek tarifi

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Etli ekmek nasıl yapılır? Adım adım etli ekmek tarifi

Konya ve Sivas yöresine özgü bir lezzet olan etli ekmek, içli pide ve lahmacuna benzeyen bir hamur işidir. Etli ekmek yaparken kıyma veya kuşbaşı doğranmış şeklindeki dana eti, ve her biri ince doğranmış soğan, domates ve biberden oluşan karışım uzunlamasına açılmış hamurun üzerine yayılır, çift yönlü pişirilir. İşte, adım adım etli ekmek tarifi

Konya’nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan ve ‘coğrafi işaret tescili’ olan etli ekmek, Türkiye’nin dört bir yanında ün salmış durumda. Peki, evde etli ekmek nasıl yapılır? İşte, adım adım etli ekmek tarifi

Hamuru için:

• 3 su bardağı un
• 1 tatlı kaşığı şeker
• 1 paket instant maya
• Bir tutam tuz
• Aldığı kadar su

İç harcı için:

• 500 gram iri çekilmiş dana kıyma
• 1 adet kuru soğan
• 4 adet yeşil biber
• 2 yemek kaşığı domates sosu
• 1 tutam maydanoz
• Tuz
• Karabiber
• Kırmızı toz biber

Hazırlanışı

Maya, şeker ve tuzu ılık suda eritin.İçine unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamuru elma büyüklüğünde bezelere ayırın.Hamurunuzu üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmesi için kenara alın.Bu esnada etli ekmeğin iç harcını hazırlamaya başlayın.Soğanları, maydanozları ve biberleri incecik kıyın.Domates sosu, kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırıp yoğurun.Dinlenen hamurlarınızı merdane yardımıyla ince uzun oval şeklinde açın.Kıymalı harcı hamurların üzerine yayın.Tepsiye fırın kağıdı serip etli ekmekleri üzerine yerleştirin.Fırını 250 dereceye ayarlayıp biraz ısıtın.Tepsiyi fırına verip 8-10 dakika kadar pişirin.Dikdörtgen dilimleyip sıcak sıcak servis yapın.

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