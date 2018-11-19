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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.11.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

El birliğiyle yapılıyor, bütün kış zevkle tüketiliyor

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El birliğiyle yapılıyor, bütün kış zevkle tüketiliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev kadınları bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. İnce bir şekilde açılan hamurun sacda pişirilmesi ile yapılan ve gevrek bir hale gelen köy ekmeği, tüketileceği zaman ıslatılarak sofralara konuluyor.

Kadınlar bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan hazırlıklarda, unu hamur haline getiren kadınlar, ekmek tahtasının üzerinde yuvarlak hamur topaklarını oklavayla açarak inceltip, tandır ateşinde sac üzerinde pişiriyor. Fırında bir yandan ekmek pişiren kadınlar diğer yandan da şarkılar söyleyip, sohbet ediyor. Günün geç saatlerine kadar pişirilen ekmekler, kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde saklanıyor.

Her yıl sonbahar aylarında düzenli olarak ekmek yaptıklarını belirten Nevzat Doy, "Kış için ihtiyacımız olan miktarda yufka ekmeğimizi birlik beraberlik ve sohbet içinde yaparız. İmece usulü yapılmasından dolayı da yardımlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapması zor, yemesi kolay bu ekmek daha ekonomik ve de sağlıklı. Hazmı kolay, iştah açıcı, kilo yapmayan özelliği var. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Ayrıca büyüklerimizden öğrendiklerimizi, geleneklerimizi uyguluyor ve yaşatıyoruz" dedi.

El birliğiyle yapılıyor, bütün kış zevkle tüketiliyor


Yufka ekmeklerin uzun süre bayatlamadan muhafaza edildiğini belirten Doy, "Yufka ekmeğini dayanıklı olması nedeniyle de tercih ediyoruz. Tandırda sac üzerinde pişirilen ve üst üste yığılan yufka ekmekler aylarca bayatlamadan kalıyor. Yenmek istendiğinde ise üzerlerine su serpiştirilip ıslatıldıktan sonra yeniyor. Kış sofralarına ayrı bir lezzet katıyor" diye konuştu.

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