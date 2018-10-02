Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları
Dünyaca ünlü şefler mutfakta kullandıkları taktiklerle yemeklerinin lezzetini artırıyor. İşte en sevilen şeflerin sırlarından bazıları...
Mutfağa giren herkesin işini kolaylaştıran, yemeklerini daha lezzetli hale getirdiğini düşündüğü birkaç püf noktası mutlaka vardır. Ancak birçoğu Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan, en popüler yemek kitapları yazan, damak çatlatan lezzetteki yemekleriyle bilinen dünyaca ünlü şeflerin mutfakta kullandıkları püf noktaları ise her zaman merak konusu olmuştur. İşte Jamie Oliver’ın hayat kurtaran önerilerinden, Alex Pilas gibi makarnalar hazırlamaya işinize yarayacak püf noktaları…
Heston Blumenthal
Yumurta pişirmek basit görünebilir. Ama Heston Blumenthal’a göre lezzetli yumurta pişirmek sanıldığı kadar kolay değil. Dünyaca ünlü şef bunun için yumurtanın benmari usulü pişirilmesi gerektiğini söylüyor. Direkt olarak ateşle temas etmeyen yumurtanın bu sayede daha kıvamlı ve lezzetli olacağına inanıyor.
Ludo Lefebvre
Fast food severler için çıtır çıtır patates kızartması vazgeçilmez. Bunun için Ludo Lefebvre’nin sırrı çok basit. Şef, dilimlediği patatesleri tuzlu suda bekletip kurutuyor. Ardından kızartıyor.
Alex Pilas
Gerçek İtalyan makarnaları lezzetinde makarnalar yemek istiyorsanız Alex Pilas’ın püf noktalarına kulak verin. Alex Pilas tam pişmemiş, çiğ haldeki makarnaların sosla lezzetlendirilmesini öneriyor.
Jamie Oliver
Jamie Oliver’ın sırları daha çok hayat kurtaran detaylar. Örneğin; yumurta kırdığınızda kabuğu içine düşüyorsa elinizle almak yerine yumurtanın kabuğuyla almanızı öneriyor. Avokadoyu bir bütün halinde çıkarabilmek için çorba kaşığıyla meyveyi kavrayıp kabuğundan sıyırmanın dağılmasını engelleyeceğini söylüyor. Bıçaklarınızı daha keskin hale getirmek için de bileyeceğiniz alete dikey olarak hareket ettirmeniz gerekiyor.
Enrique Olvera
Tam bir hasta çorbası olan tavuk suyu çorbayı Enrique Olvera kök sebzelerle yapmayı öneriyor. Bunun için patates, havuç, kereviz en çok tavsiye ettiği sebzelerden. Olvera tavuk kokusundan kurtulmak için de karabiber ve defne yaprağı gibi baskın kokulara sahip baharatların kullanımını öneriyor.
Alice Waters
Alice Waters’ın ise tek bir sırrı var sarımsak. Soslardan yemeklere her şeye sarımsak ilave eden Alice Waters bu aromayı çok seviyor.
Jamie Kimm
Jamie Kimm’de tek bir malzemeyle yemeklerini kurtaranlardan. O da tuz. Kulağa çok basit gelebilir ama doğru tuz seçiminin yemeğin lezzetini çok etkilediğini düşünüyor. Kimm yemeklerinde en çok yüksek kaliteli deniz tuzu kullanıyor.
Vivian Howard
Kızartmalarla ilgili çok işinize yarayacak bir sırrı olan Vivian Howard kızartmaların fazla yağ çekmesini engellemek için kızgın yağa atılmasını tavsiye ediyor. Yağın yeterince kızgın olup olmadığını anlamak için de malzemeleri atmadan önce yağa bir tutam un atılmasını öneriyor.
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