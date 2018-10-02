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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Alamy
02.10.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

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Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

Dünyaca ünlü şefler mutfakta kullandıkları taktiklerle yemeklerinin lezzetini artırıyor. İşte en sevilen şeflerin sırlarından bazıları...

Mutfağa giren herkesin işini kolaylaştıran, yemeklerini daha lezzetli hale getirdiğini düşündüğü birkaç püf noktası mutlaka vardır. Ancak birçoğu Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan, en popüler yemek kitapları yazan, damak çatlatan lezzetteki yemekleriyle bilinen dünyaca ünlü şeflerin mutfakta kullandıkları püf noktaları ise her zaman merak konusu olmuştur. İşte Jamie Oliver’ın hayat kurtaran önerilerinden, Alex Pilas gibi makarnalar hazırlamaya işinize yarayacak püf noktaları…

Heston Blumenthal

Yumurta pişirmek basit görünebilir. Ama Heston Blumenthal’a göre lezzetli yumurta pişirmek sanıldığı kadar kolay değil. Dünyaca ünlü şef bunun için yumurtanın benmari usulü pişirilmesi gerektiğini söylüyor. Direkt olarak ateşle temas etmeyen yumurtanın bu sayede daha kıvamlı ve lezzetli olacağına inanıyor.

Ludo Lefebvre

Fast food severler için çıtır çıtır patates kızartması vazgeçilmez. Bunun için Ludo Lefebvre’nin sırrı çok basit. Şef, dilimlediği patatesleri tuzlu suda bekletip kurutuyor. Ardından kızartıyor.

Alex Pilas

Gerçek İtalyan makarnaları lezzetinde makarnalar yemek istiyorsanız Alex Pilas’ın püf noktalarına kulak verin. Alex Pilas tam pişmemiş, çiğ haldeki makarnaların sosla lezzetlendirilmesini öneriyor.

Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

Jamie Oliver

Jamie Oliver’ın sırları daha çok hayat kurtaran detaylar. Örneğin; yumurta kırdığınızda kabuğu içine düşüyorsa elinizle almak yerine yumurtanın kabuğuyla almanızı öneriyor. Avokadoyu bir bütün halinde çıkarabilmek için çorba kaşığıyla meyveyi kavrayıp kabuğundan sıyırmanın dağılmasını engelleyeceğini söylüyor. Bıçaklarınızı daha keskin hale getirmek için de bileyeceğiniz alete dikey olarak hareket ettirmeniz gerekiyor.

Enrique Olvera

Tam bir hasta çorbası olan tavuk suyu çorbayı Enrique Olvera kök sebzelerle yapmayı öneriyor. Bunun için patates, havuç, kereviz en çok tavsiye ettiği sebzelerden. Olvera tavuk kokusundan kurtulmak için de karabiber ve defne yaprağı gibi baskın kokulara sahip baharatların kullanımını öneriyor.

Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

Alice Waters

Alice Waters’ın ise tek bir sırrı var sarımsak. Soslardan yemeklere her şeye sarımsak ilave eden Alice Waters bu aromayı çok seviyor.

Jamie Kimm

Jamie Kimm’de tek bir malzemeyle yemeklerini kurtaranlardan. O da tuz. Kulağa çok basit gelebilir ama doğru tuz seçiminin yemeğin lezzetini çok etkilediğini düşünüyor. Kimm yemeklerinde en çok yüksek kaliteli deniz tuzu kullanıyor.

Dünyaca ünlü şeflerin mutfak sırları

Vivian Howard

Kızartmalarla ilgili çok işinize yarayacak bir sırrı olan Vivian Howard kızartmaların fazla yağ çekmesini engellemek için kızgın yağa atılmasını tavsiye ediyor. Yağın yeterince kızgın olup olmadığını anlamak için de malzemeleri atmadan önce yağa bir tutam un atılmasını öneriyor.

İPUÇLARIMIZ BUNUNLA SINIRLI DEĞİL, DAHA FAZLASI İÇİN VİDEOYU İZLEYİN

01:09Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak altın değerinde 10 ipucu
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