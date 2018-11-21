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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
21.11.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Düdüklü tencerede mısır nasıl pişirilir?

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Düdüklü tencerede mısır nasıl pişirilir?

Çocukların vazgeçemediği, büyüklerin ise hayır diyemediği bir sokak lezzetidir süt mısır. Neredeyse her an her yerde ulaşabileceğiniz bu lezzeti birkaç püf noktasıyla evde de kolayca yapmak mümkün. İşte süt mısır yapımını kolaylaştıran ve mısırınızın lezzetini artıran püf noktaları…  

Süt mısırlarınızın kalitesini anlamak için, mısır tanelerine parmağınızla bastırın. Baskı uyguladığınız taneler parçalanıp, dağılıyorsa elinizdeki taze bir süt mısırıdır. Mısır taneleri ne kadar iri ve dolgunsa mısırınız o kadar kalitelidir. Mısır, buruşuk ve sert taneli ise kesinlikle almayın. Bu mısırlar hem yavaş pişer hem de sizi hayalinizdeki lezzete ulaştırmaz.

Süt mısırı herhangi bir tencerede de haşlayabilirsiniz fakat bu işlem çok uzun sürecektir. Düdüklü tencerede haşlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Peki düdüklü tencerede süt mısır nasıl yapılır?

Evde bardakta mısır tarifi
Evde bardakta mısır tarifi

Düdüklü tencerenize sığacak kadar mısırı püsküllerinden ve yapraklarından ayırın. Yapraklarını çöpe atmayın. Haşlama işleminde mısır yaprakları tencerenin içinde buhar tutma görevini üstlenecek ve mısırlarınıza farklı bir lezzet katacak.

Mısırlarınızı tencereye sığacak şekilde bütün olarak veya bölerek düdüklü tencerenin içine yerleştirin. Tencereye mısırların üstünü 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mısırların üzerini mısır yaprakları ile tamamen örtün. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın. 30-60 dakika kadar pişmek üzere ocağa alın. Pişme süresi mısırın tazeliğine ve büyüklüğüne göre değişir.

Süt mısır haşlarken suyuna tuz atmamalısınız. Haşlama esnasında suya atılan tuz, mısırın haşlanma süresini uzatacaktır. Eğer tuzlu mısır seviyorsanız mısır haşlandıktan sonra üzerine tuz ilave ederek tüketebilirsiniz.

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