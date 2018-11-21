Düdüklü tencerede mısır nasıl pişirilir?
Çocukların vazgeçemediği, büyüklerin ise hayır diyemediği bir sokak lezzetidir süt mısır. Neredeyse her an her yerde ulaşabileceğiniz bu lezzeti birkaç püf noktasıyla evde de kolayca yapmak mümkün. İşte süt mısır yapımını kolaylaştıran ve mısırınızın lezzetini artıran püf noktaları…
Süt mısırlarınızın kalitesini anlamak için, mısır tanelerine parmağınızla bastırın. Baskı uyguladığınız taneler parçalanıp, dağılıyorsa elinizdeki taze bir süt mısırıdır. Mısır taneleri ne kadar iri ve dolgunsa mısırınız o kadar kalitelidir. Mısır, buruşuk ve sert taneli ise kesinlikle almayın. Bu mısırlar hem yavaş pişer hem de sizi hayalinizdeki lezzete ulaştırmaz.
Süt mısırı herhangi bir tencerede de haşlayabilirsiniz fakat bu işlem çok uzun sürecektir. Düdüklü tencerede haşlamanız işinizi kolaylaştıracaktır. Peki düdüklü tencerede süt mısır nasıl yapılır?
Düdüklü tencerenize sığacak kadar mısırı püsküllerinden ve yapraklarından ayırın. Yapraklarını çöpe atmayın. Haşlama işleminde mısır yaprakları tencerenin içinde buhar tutma görevini üstlenecek ve mısırlarınıza farklı bir lezzet katacak.
Mısırlarınızı tencereye sığacak şekilde bütün olarak veya bölerek düdüklü tencerenin içine yerleştirin. Tencereye mısırların üstünü 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin. Mısırların üzerini mısır yaprakları ile tamamen örtün. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın. 30-60 dakika kadar pişmek üzere ocağa alın. Pişme süresi mısırın tazeliğine ve büyüklüğüne göre değişir.
Süt mısır haşlarken suyuna tuz atmamalısınız. Haşlama esnasında suya atılan tuz, mısırın haşlanma süresini uzatacaktır. Eğer tuzlu mısır seviyorsanız mısır haşlandıktan sonra üzerine tuz ilave ederek tüketebilirsiniz.
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