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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Down Cafe Glovo ile teslimat özelliğine kavuştu

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Down Cafe Glovo ile teslimat özelliğine kavuştu

Glovo, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde kurulan Down Cafe Şişli ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, bugüne dek paket servis hizmeti veremeyen Down Cafe Şişli’nin paket servis teslimatlarını Glovo üstlenecek. Sağlanan destek ile Down Cafe’de “anne elinden çıkan” yemekler daha fazla kişiye ulaşacak. Bu sayede Down Cafe’de çalışan down sendromlu gençlere daha fazla maddi kaynak sağlanabilecek.

Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran Glovo, Down Cafe Şişli’yi uygulamanın içerisine ekledi. İstanbul Şişli’de down sendromlu çocuklar ve ebeveynlerinin çalıştığı ve tüm geliri yine Down sendromlu çocuklara aktarılan Down Cafe Şişli, Glovo’nun desteğiyle artık evlere ve iş yerlerine de ulaşabilecek. İş birliği kapsamında, Down Cafe’den verilecek siparişlerde Glovo herhangi bir teslimat ücreti almayarak Down Cafe’de çalışan çocukların kazancına destek olacak.

ÇANTAMIZDA İYİLİK TAŞIYORUZ

“Glovo çantamızda iyilik taşıyoruz” diyen Glovo Türkiye CEO’su Austin Kim, “Down Cafe ile yaptığımız iş birliği için çok heyecanlıyız. Down Cafe Şişli zaman zaman yemek yediğimiz bir nokta. Buraya yaptığımız ziyaretlerde Down Cafe’nin teslimat özelliği olmadığını fark ettik ve hemen harekete geçtik, çocukların ve ailelerinin maddi kazançlarına katkı sağlamak en büyük amacımız. İsteyen herkes Down Cafe menüsünden seçtiği ürünleri Glovo ile sipariş edebilecek ve böylece down sendrolmu çocuklara desteğimizi paylaşarak büyütebileceğiz” diye konuştu.

Down Cafe Glovo ile teslimat özelliğine kavuştu

ÇOCUKLARIMIZA DAHA FAZLA KAYNAK AYIRABİLECEĞİZ

Glovo’nun desteği ile Down Sendromlu çalışanlarına daha fazla kaynak aktarabilecekleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Selma Singen ise “Glovo, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bizi ziyarete geldi. Biz küçük bir işletmeyiz ve dışarıya çok fazla kendimizi duyuramıyoruz. Müşteri sayımız az, burayı işletmekte güçlük çekiyoruz bu yüzden. Bize çok güzel destek oldular. Umarız onlarla yolumuz uzun olur” dedi.

Down Cafe’nin amacının toplumu bilinçlendirmek ve down sendromlu çocukları topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan Singen, “Burada çalışan çocuklarda çok gelişim gördük, inanılmaz bir şekilde özgüvenleri arttı. Dolayısıyla buraya yapılacak en ufak bir katkı büyük değer taşıyor. Glovo’ya destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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