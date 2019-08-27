Çoban köfte nasıl yapılır? Çoban köfte tarifi
Fırında köfte tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Çoban köfte. Makarna, pilav veya çorba hemen hemen her yemeğin yanına çok yakışan köfteyi bu kez sebze ve baharatlarla harmanlayıp fırına veriyoruz. Peki, koban köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım çoban köfte tarifi
Çoban köfte için malzemeler
250 gr. orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan
2 avuç galeta unu
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
yarım tatlı kaşığı sumak
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Sebze için Malzemeler
1 adet kabak
2 adet kemer patlıcan
3 – 4 adet taze patates
3 adet domates
15 adet arpacık soğanı
5 – 6 diş sarımsak
3 adet sivri biber
1 çay kaşığı Kuru nane
1 çay kaşığı Kuru kekik
1 çay kaşığı Pul biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
YAPILIŞI:
Patlıcanlarınızı alacalı soyun.
Kabak, patates, domates, sivri biber ve patlıcanı iri küpler olacak şekilde doğrayın.
Sarımsaklarınızı ince doğrayın.
En geniş fırın poşetinin içerisine bütün sebzeleri ekleyin.
Üzerlerine kuru nane, kuru kekik, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.
Zeytinyağı gezdirin ve hafif karıştırın.
Bir karıştırma kabına kıymayı koyun.
Üzerine rendelenmiş soğan, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, sumak ve kimyon ekleyip, iyice yoğurun.
Hazırladığınız köfte harcınızdan fındıktan büyük, cevizden küçük yuvarlak köfteler elde edecek şekilde hazırlayın.
Hazırladığınız köfteleri de fırın poşetinize ekleyin ve harmanlayın.
Domates ve biber salçasını az suda eritip üzerlerine dökün.
Torbanın ağzını klipsiyle kapatıp fırın tepsinize yatay olacak şekilde alın.
Torbanın üzerine bir bıçak veya kürdan yardımıyla küçük delikler açın.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.