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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
27.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Çoban köfte nasıl yapılır? Çoban köfte tarifi

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Çoban köfte nasıl yapılır? Çoban köfte tarifi

Fırında köfte tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Çoban köfte. Makarna, pilav veya çorba hemen hemen her yemeğin yanına çok yakışan köfteyi bu kez sebze ve baharatlarla harmanlayıp fırına veriyoruz. Peki, koban köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım çoban köfte tarifi

Çoban köfte için malzemeler

250 gr. orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan
2 avuç galeta unu
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
yarım tatlı kaşığı sumak
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber

Sebze için Malzemeler

1 adet kabak
2 adet kemer patlıcan
3 – 4 adet taze patates
3 adet domates
15 adet arpacık soğanı
5 – 6 diş sarımsak
3 adet sivri biber
1 çay kaşığı Kuru nane
1 çay kaşığı Kuru kekik
1 çay kaşığı Pul biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber

YAPILIŞI:

Patlıcanlarınızı alacalı soyun.

Kabak, patates, domates, sivri biber ve patlıcanı iri küpler olacak şekilde doğrayın.

Sarımsaklarınızı ince doğrayın.

En geniş fırın poşetinin içerisine bütün sebzeleri ekleyin.

Üzerlerine kuru nane, kuru kekik, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.

Zeytinyağı gezdirin ve hafif karıştırın.

Bir karıştırma kabına kıymayı koyun.

Üzerine rendelenmiş soğan, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, sumak ve kimyon ekleyip, iyice yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcınızdan fındıktan büyük, cevizden küçük yuvarlak köfteler elde edecek şekilde hazırlayın.

Hazırladığınız köfteleri de fırın poşetinize ekleyin ve harmanlayın.

Domates ve biber salçasını az suda eritip üzerlerine dökün.

Torbanın ağzını klipsiyle kapatıp fırın tepsinize yatay olacak şekilde alın.

Torbanın üzerine bir bıçak veya kürdan yardımıyla küçük delikler açın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

 

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